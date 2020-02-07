Новые лица в Премьер-Лиге. Соучек, Бергвейн, Берге
Предлагаем вам поближе познакомиться с игроками, которые приехали выступать в Премьер-Лигу этой зимой. Вашему вниманию — первая часть материала о наиболее интересных январских новичках.
Томаш Соучек ("Славия Прага" — "Вест Хэм", аренда)
Центрального полузащитника сборной Чехии "Вест Хэм" взял в аренду до конца сезона, c правом выкупа летом. Помимо него, "молотобойцы" подписали лучшего бомбардира "Халла" Джаррода Боуэна, но Соучек — абсолютный новичок в Англии, чем привлекает дополнительное внимание.
В "Славии" надеются, что "Вест Хэм" вылетит по завершении сезона, после чего Соучек вернется в клуб. Такая угроза присутствует, но Дэвид Мойес рассчитывает, что этот трансфер будет долгоиграющим. Шотландец говорил о том, что "Вест Хэму" нужно менять подход к комплектации состава, ориентируясь на более молодых футболистов, еще не избалованных большим вниманием. Соучек — по идее, именно такой. Чеху 24 года, он давно и хорошо играет за сборную, но за пределами родной страны еще не выступал.
Вдохновило "молотобойцев" то, что Соучек предпочел их "Брайтону". "Чайки" вели переговоры с чехом в середине января, а "Вест Хэм" проявил интерес позже. Как только появился этот вариант, Томаш отказался от переезда в "Брайтон". "Вест Хэм" — клуб столичный, он просто статуснее, и эти факторы чех оценил.
Что оценил в нем "Вест Хэм"? Рост Соучека — 192 сантиметра, он настоящий атлет. Он был капитаном "Славии". Играя на позиции опорного полузащитника, Томаш при этом результативен и эффективен в передней линии. Хорошим сравнением для него будет Маруан Феллайни. Мойес в свое время подписал бельгийца в "Эвертон", где он стал определяющим футболистом из-за своего умения доминировать на поле и одинаково хорошо играть как на оборону, так и на атаку. Соучек в игре с "Брайтоном" начал неплохо, тем более что у него больше месяца не было игровой практики.
У "Вест Хэма" не все в порядке в центре полузащиты. Марк Нобл моложе не становится, Деклан Райс не становится лучше. Динамичный центрхав с лидерскими задатками может быть очень полезен "молотобойцам" в их борьбе за выживание.
Стивен Бергвейн ("ПСВ" — "Тоттенхэм", 27 миллионов фунтов)
Голландец о своем прибытии уже заявил. В первой игре Стивен забил в ворота "Манчестер Сити" определяющий гол. Это был также его первый удар по воротам в футболке новой команды.
Бергвейн, по большей мере, играет левого вингера, но способен выступать и под нападающим, на позиции "десятки". Примеры этого были показаны уже в первом матче, где голландец по ходу поединка сместился в центральную зону и оттуда отметился в воротах Эдерсона.
Бергвейн впечатлил "Тоттенхэм" позапрошлой осенью, когда его ПСВ сошелся со "шпорами" на групповой стадии Лиги Чемпионов. У него есть девять матчей за сборную Нидерландов, три чемпионских титула с ПСВ, а также 31 гол и 41 ассист в 149 матчах за команду из Эйндховена. 22-летний вингер — один из наиболее перспективных голландских футболистов.
Он начинал свою карьеру в академии "Аякса", но в 13 лет покинул Амстердам из-за конфликта своего отца с тренером команды. Последний постоянно игнорировал Бергвейна, которому не хватало физики. Несмотря на талант, он был одним из самых маленьких и худых мальчиков в своей группе. ПСВ быстро подхватил Стивена. Физической силой Бергвейн не отличается и сейчас, но он вырос до 178 саментиметров, а соперников пугают не столько его мышцы, сколько скорость и игровая агрессия.
С "Манчестер Сити" ему приходилось большую часть времени играть без мяча. Но скоро в "Тоттенхэме" должны узнать о качествах голландца при другой игре. Он — футболист, который идет прямо на своих соперников, отдает и забивает сам. Левый фланг является его идеальной позицией, потому интересно посмотреть, как будут распределяться роли в атаки между ним, левофланговым Соном и Лукасом Моурой.
Бергвейн не является заменой кому-либо в составе. Новичок станет дополнительной опцией в атаке, которая к тому же потеряла на долгое время Харри Кейна. Возможно, ему предстоит адаптироваться к физической борьбе в Премьер-Лиге, но пока все выглядит очень оптимистично. Бергвейн — скромный и глубоко верующий парень, который после приезда в Лондон дал тренерскому штабу понять, что он готов уже сейчас. Нынешний сезон в Эйндховене проходил сложно, но в "Тоттенхэме" Бергвейн начал с внешней легкостью. Задорная игра от новых лиц — именно то, что сейчас необходимо "шпорам".
Сандер Берге ("Генк" — "Шеффилд Юнайтед", 22 миллиона фунтов)
"Шеффилд Юнайтед" в январе побил свой трансферный рекорд, подписав норвежского полузащитника. Но событие — не только в уплаченной сумме. Еще недавно сложно было представить, чтобы "клинки" приобретали одного из самых перспективных футболистов на континенте. К ним относится Сандер Берге.
После того, как Берге заявил о себе в составе бельгийского "Генка", им интересовались клубы уровня "Севильи", "Наполи" и "Тоттенхэма". "Шеффилд Юнайтед" оказался решительнее остальных. Крис Уайлдер подчеркнул свой интерес еще летом, но Берге хотел дебютировать на уровне Лиги Чемпионов, куда пробился "Генк". Норвежец был хорош в матчах с "Ливерпулем" и заслужил личную похвалу от Юргена Клоппа, назвавшего его "очень интересным игроком". В январе последовал переезд в английскую Премьер-Лигу.
Берге — универсальный и атлетичный центрхав. Он хорош в обращении с мячом и очень хорош в умении отдавать передачи на дистанцию. Ему вполне по силам вести игру команды из центральной зоны, играть выше или ниже, в зависимости от интересов команды. В первой игре в составе "Шеффилд Юнайтед" он заменил в старте Джона Лундстрема, но его можно представить и в роли Джона Флека, курирующего игру с более глубокой позиции.
Атлетизм отличает Берге в первую очередь. 21-летний игрок представляет очень спортивную семью. Его отец выступал за норвежскую сборную по баскетболу, а мать — за баскетбольную сборную Швеции. У него рост в 195 сантиметров, и он возвышается над партнерами и соперниками в центре поля. При этом, "интересным игроком" его делает качество в обращении с мячом, которое совмещается с такими габаритами. В 12 лет воспитанник скромного клуба "Аскер" играл за 15-летних. В 15, учась в школе, он уже выступал за первую команду. "Валеренга" забрал его к себе в 16, и с тех пор Берге выступал на уровне высшего дивизиона.
В Англии он мог оказаться еще в 2017 году, когда им интересовался "Эвертон". Но Берге перешел в бельгийский "Генк", где заменил в центре поля ушедшего в "Лестер" Уилфрида Ндиди. В 2019 клуб выиграл чемпионский титул, с ним пришла Лига Чемпионов, а также неизбежный уход норвежца в один из ведущих чемпионатов.
Берге мог перейти в клуб крупнее, чем "Шеффилд Юнайтед". Когда "Генк" блистал в Лиге Европы, им также интересовался "Арсенал". Но полузащитник слишком глубоко, как для футболиста, интересуется футболом. Прогресс "Шеффилд Юнайтед" его впечатлил, равно как и менеджер Крис Уайлдер. Для Берге "клинки" могут быть шагом на пути к чему-то большему, но и для "Юнайтед" подписание норвежца — это новый этап становления клуба. А на "Брамалл Лэйн" привыкли к тому, что все задуманное Уайлдером реализуется на деле.
Иван Громиков специально для FAPL.ru
07.02.2020 06:00
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Уважаемые эксперты, Зидан физрук или не физрук? Интересно узнать ваше авторитетное мнение.
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не понимаю тогда, зачем ему именно этот вопрос нужно было задавать?
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очень интересная история.
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