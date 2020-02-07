Рахим Стерлинг угодил в лазарет "Сити"

Рахим Стерлинг Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг пропустит матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в воскресенье из-за травмы задней поверхности бедра.

Эту травму Стерлинг в минувший уикенд, когда "горожане" потерпели поражение 2:0 в гостях у "Тоттенхэма".

Рахим стал одним из главных действующих лиц матча на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", сперва избежав удаления за грубый фол на Деле Алли, а затем безуспешно попытавшись заработать повторный пенальти, когда Уго Льорис отразил 11-метровый в исполнении Илкая Гюндогана.

Замена Стерлинга за шесть минут до конца не была случайной. Углубленное обследование подтвердило повреждение задней поверхности левого бедра у Рахима, который сыграл в 23 из 25 матчей "Сити" в этом сезоне Премьер-Лиги.

В своем официальном заявлении "Сити" лишь сообщает, что Стерлинг не сыграет с "Вест Хэмом", а Sky Sports ожидает, что под вопросом может оказаться даже участие Рахима в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала" 26 февраля.


Метки Манчестер Сити, Стерлинг, травмы

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2020 00:05

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