Рахим Стерлинг угодил в лазарет "Сити"

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг пропустит матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в воскресенье из-за травмы задней поверхности бедра.

Эту травму Стерлинг в минувший уикенд, когда "горожане" потерпели поражение 2:0 в гостях у "Тоттенхэма".



Рахим стал одним из главных действующих лиц матча на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", сперва избежав удаления за грубый фол на Деле Алли, а затем безуспешно попытавшись заработать повторный пенальти, когда Уго Льорис отразил 11-метровый в исполнении Илкая Гюндогана.



Замена Стерлинга за шесть минут до конца не была случайной. Углубленное обследование подтвердило повреждение задней поверхности левого бедра у Рахима, который сыграл в 23 из 25 матчей "Сити" в этом сезоне Премьер-Лиги.



В своем официальном заявлении "Сити" лишь сообщает, что Стерлинг не сыграет с "Вест Хэмом", а Sky Sports ожидает, что под вопросом может оказаться даже участие Рахима в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала" 26 февраля.