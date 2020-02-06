"Челси" и "Тоттенхэм" готовы поспорить за Онану

"Челси" и "Тоттенхэм" готовы поспорить за голкипера "Аякса" Андре Онану грядущим летом.

По информации Daily Mail, Онана настроен покинуть Амстердам по окончании этого сезона и планирует продолжить свою карьеру в Премьер-Лиге, что, впрочем, и не является секретом — ранее Андре сам говорил о желании выступать в Англии.



Сообщается, что ранее на контакт с Онаной вышла "Барселона", однако 23-летний игрок сборной Камеруна лишь подтвердил свое желание отправиться в Премьер-Лигу, где главным претендентом на него является "Челси".



"Челси" рассматривает Андре на замену своему первому номеру Кепе Аррисабалаге, который совершенно невыразительно проводит этот сезон и на прошлой неделе, наконец, был выведен из стартового состава.



Также Онане может показаться привлекательным вариант с "Тоттенхэмом". Первому номеру "шпор" Уго Льорису уже 33, плюс его контракт истекает в июне 2022.



Онана, сыгравший 171 матч за "Аякс" с 2015 года, оценивается своим клубом в 40-50 миллионов фунтов.