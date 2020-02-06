"Арсенал" хочет вернуть Венгера

"Арсенал" задумывается о том, чтобы позвать Арсена Венгера обратно в клуб на отличную от тренерской роль.

Как известно, Венгер является величайшим тренером в истории "Арсенала", отработав в лондонском клубе 22 года.



Однако поздний период Арсена в клубе был омрачен ухудшением спортивных результатов и расколом среди болельщиков, что в итоге и привело к уходу французского специалиста за год до истечения контракта.



Покинув "Эмирейтс" летом 2018, Венгер так и не решился взяться за другую тренерскую работу, хотя недавно сел в кресло директора ФИФА.



Как утверждает Daily Mirror, сейчас руководство "Арсенала" хотело бы вернуть Арсена, чтобы сплотить болельщиков вокруг нового главного тренера Микеля Артеты, который с первых дней продемонстрировал, что будет чутко относиться к традициям клуба.



Сообщается, что "канониры" уже предпринимают определенные шаги в этом направлении. Также клуб по-прежнему планирует поставить статую в честью 70-летнего француза близ своего стадиона.