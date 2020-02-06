"Арсенал" хочет вернуть Венгера

Арсен Венгер "Арсенал" задумывается о том, чтобы позвать Арсена Венгера обратно в клуб на отличную от тренерской роль.

Как известно, Венгер является величайшим тренером в истории "Арсенала", отработав в лондонском клубе 22 года.

Однако поздний период Арсена в клубе был омрачен ухудшением спортивных результатов и расколом среди болельщиков, что в итоге и привело к уходу французского специалиста за год до истечения контракта.

Покинув "Эмирейтс" летом 2018, Венгер так и не решился взяться за другую тренерскую работу, хотя недавно сел в кресло директора ФИФА.

Как утверждает Daily Mirror, сейчас руководство "Арсенала" хотело бы вернуть Арсена, чтобы сплотить болельщиков вокруг нового главного тренера Микеля Артеты, который с первых дней продемонстрировал, что будет чутко относиться к традициям клуба.

Сообщается, что "канониры" уже предпринимают определенные шаги в этом направлении. Также клуб по-прежнему планирует поставить статую в честью 70-летнего француза близ своего стадиона.


Метки Арсенал, Венгер, слухи

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2020 22:00

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  1. liverpool1892est 06.02.2020 22:41 # liverpool1892est
    Пуховик....пуховик...вернись!!!

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  2. chr1s8rown 06.02.2020 22:08 # chr1s8rown
    Шеф бухгалтерии

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  3. germes 06.02.2020 22:06 # germes
    Статую ладно, но живой Венгер АрсеНАЛу не поможет. Да и вряд ли согласится.

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