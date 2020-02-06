Фанат "Вулверхэмптона" наказан за раситские оскорбления Абрахэма

Тэмми Абрахэм Фанат "Вулверхэмптона" Джозеф Смит был дисквалифицирован на четыре года за расистские оскорбления нападающего "Челси" Тэмми Абрахэма.

Этот инцидент случился во время победного для "синих" матча Премьер-Лиги против "волков" на "Молинью" в сентябре (2:5).

40-летний Смит, обладатель сезонного абонемента "Вулверхэмптона", оскорбил Абрахэма с помощью жестов обезьяны, а также плюнул в сторону Тэмми.

Джозефа, пришедшего на тот матч вместе со своей 70-летней матерью, немедленно выпроводили со стадиона, а сегодня фанат, работающий складским работником, предстал перед судом.

Несмотря на свидетельство двух других держателей сезонных абонементов и записи с трех различных камер видеонаблюдения, Смит отказался признать свою неправоту.

Тем не менее, суд счел виду Смита доказанной и запретил ему посещать футбольные матчи в течение четырех ближайших лет, сообщает Sky Sports.

Добавим, в том матче Абрахэм отметился хет-триком и автоголом.


Метки Абрахэм, Вулверхэмптон, Премьер-Лига, расизм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2020 21:00

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