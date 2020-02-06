Эллардайс все еще ищет подходящий вариант вернуться в футбол

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс заявил, что все еще находится в поисках подходящего варианта, чтобы вернуться к работе.

65-летний Эллардайс не тренирует с конца сезона 2017/18, когда он покинул "Эвертон". С тех пор Большому Сэму так и не встретился клуб, который бы соблазнил его вернуться в футбол, и этого может не случиться вовсе.



"Это мог бы быть клуб Премьер-Лиги с хорошей структурой и амбициями. Который, тем не менее, оказался в беде и поэтому позвал тебя. Потому что кто будет увольнять хорошего тренера, если его дела идут хорошо? Не многие".



"Либо это может быть возможность в клубе Чемпионшипа, который стремится наверх. Как это было со мной в "Вест Хэме", я провел там удивительное время. Я вывел их в Премьер-Лигу с первой попытки, и то было абсолютное наслаждение".



"Пока что мне не предоставилась правильная возможность. Кроме того, теперь сказать "да" мне сложнее, чем когда-либо прежде".



"Никогда не говори никогда. Еще одна возможность в футболе не выходит за рамки того, чего я хочу, но я смирился с мыслью, что этого может не случиться", — цитирует Эллардайса Daily Mail.