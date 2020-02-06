Льорис: "Впереди самый важный период сезона"

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис предупредил свою команду, что следующие несколько недель будут определяющими для всего сезона.

Одолев накануне в переигровке "Саутгемптон" (3:2), "шпоры" оформили выход в 1/8 финала Кубка Англии и теперь отправляются на заслуженные зимние каникулы, с которых они вернутся 16 февраля.



Впереди у "Тоттенхэма" борьба не только в Кубке Англии, но также в плей-офф Лиги Чемпионов и за попадание в топ-4 Премьер-Лиги. И Льорис надеется, что его команда сможет реализовать свои амбиции.



"Когда мы вернемся после этого небольшого перерыва, будет самый важный период сезона. Период, когда ты можешь выиграть или проиграть некоторые вещи".



"В Премьер-Лиге нашу ситуацию не назовешь комфортной. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы нагнать команды выше нас, и это потребует от нас большой стабильности".



"Мы все еще в гонке за попадание в топ-4, и это будет захватывающая концовка сезона. У нас были взлеты и падения, но мы можем сильно завершить сезон, и это была бы лучшая подготовка к следующему".



"Думаю, у нас амбициозный клуб. Последние несколько месяцев были довольно сложными, но лучше всего за тебя говорит твоя игра. Мы будем двигаться матч за матчем, шаг за шагом, стараться изо всех сил, а там посмотрим, где мы окажемся в конце сезона", — цитирует Льориса Sky Sports.