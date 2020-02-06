Макманаман советует "Ливерпулю" вернуть Коутиньо

Филиппе Коутиньо Экс-игрок "Ливерпуля" Стив Макманаман посоветовал мерсисайдскому клубу подумать о возвращении полузащитника Филиппе Коутиньо грядущим летом.

Напомним, "красные" попрощались с Коутиньо в январе 2018 — спустя полгода после того, как Филиппе озвучил желание покинуть "Энфилд".

Мечта Коутиньо заиграть в "Барселоне" не реализовалась, и этот сезон Филиппе проводит на правах аренды в "Баварии", которая едва ли станет его выкупать.

По мнению Макманамана, "Ливерпуль" должен воспользоваться этой ситуацией и вернуть 27-летнего бразильца, если на то будут подходящие условия.

"Возвращение Филиппе Коутиньо в клуб могло бы быть вариантом. Я был бы не против снова увидеть здесь Коутиньо. Он великолепный игрок, но многое зависит от экономической составляющей".

"Если у них будет возможность вернуть Коутиньо за адекватные деньги, продав пару игроков, которые не играют регулярно, это может сработать".

"Ходят слухи, что Джердан Шакири уйдет в конце сезона, а Адам Лаллана, возможно, хочет играть более регулярно".

"Если образуется место, я бы определенно вернул Коутиньо, потому что он был удивительным игроком в "Ливерпуле". Он того рода игрок, который может изменить свою игру, если план А не работает".

"Он забивал невероятные голы за "Ливерпуль", и хотя ему бы пришлось снова завоевать любовь фанатов после того, как он попросился на выход, большинство фанатов согласились бы с тем, насколько хорош он был в "Ливерпуле".

"Кажется, что в данную минуту он слегка растерял свою игру. Ему нужно немного любви и заботы".

"Поэтому, если он захочет вернуться в "Ливерпуль", и для этого будут хорошие условия, я бы без колебаний взял его назад, потому что он славный игрок", — цитирует Макманамана Goal.


Метки Бавария, Барселона, Коутиньо, Ливерпуль, Макманаман

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2020 18:00

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Последние комментарии:




  1. division 06.02.2020 18:31 # division
    Лузерпуль, лузерпуль, педикпуль!

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  2. ibe 06.02.2020 18:11 # ibe
    до свидания

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  3. liverpool-95 06.02.2020 18:11 # liverpool-95
    Не согласен на 200% почему ща объясню. Ливерпуль играет чисто 4-3-3 , и это схема даёт результат. Полузащита Клопа играет чисто в центре, а Коут не способен там играть. В атаке в место Мане или Салаха он точно не уровень. Остаётся один вариант, пробежка мимо Ливерпуля))) нафиг он не нужен. Он может провести 2-3 игры на уровне и всё .

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  4. m-ballack 06.02.2020 18:06 # m-ballack
    Это как бывшая, которая хочет к тебе вернуться, узнав, что теперь ты богатый и успешный. Нах не нужен скузне этот шлюш.

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