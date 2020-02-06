Макманаман советует "Ливерпулю" вернуть Коутиньо
Экс-игрок "Ливерпуля" Стив Макманаман посоветовал мерсисайдскому клубу подумать о возвращении полузащитника Филиппе Коутиньо грядущим летом.
Напомним, "красные" попрощались с Коутиньо в январе 2018 — спустя полгода после того, как Филиппе озвучил желание покинуть "Энфилд".
Мечта Коутиньо заиграть в "Барселоне" не реализовалась, и этот сезон Филиппе проводит на правах аренды в "Баварии", которая едва ли станет его выкупать.
По мнению Макманамана, "Ливерпуль" должен воспользоваться этой ситуацией и вернуть 27-летнего бразильца, если на то будут подходящие условия.
"Возвращение Филиппе Коутиньо в клуб могло бы быть вариантом. Я был бы не против снова увидеть здесь Коутиньо. Он великолепный игрок, но многое зависит от экономической составляющей".
"Если у них будет возможность вернуть Коутиньо за адекватные деньги, продав пару игроков, которые не играют регулярно, это может сработать".
"Ходят слухи, что Джердан Шакири уйдет в конце сезона, а Адам Лаллана, возможно, хочет играть более регулярно".
"Если образуется место, я бы определенно вернул Коутиньо, потому что он был удивительным игроком в "Ливерпуле". Он того рода игрок, который может изменить свою игру, если план А не работает".
"Он забивал невероятные голы за "Ливерпуль", и хотя ему бы пришлось снова завоевать любовь фанатов после того, как он попросился на выход, большинство фанатов согласились бы с тем, насколько хорош он был в "Ливерпуле".
"Кажется, что в данную минуту он слегка растерял свою игру. Ему нужно немного любви и заботы".
"Поэтому, если он захочет вернуться в "Ливерпуль", и для этого будут хорошие условия, я бы без колебаний взял его назад, потому что он славный игрок", — цитирует Макманамана Goal.
06.02.2020 18:00
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Последние комментарии:
Лузерпуль, лузерпуль, педикпуль!
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до свидания
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Не согласен на 200% почему ща объясню. Ливерпуль играет чисто 4-3-3 , и это схема даёт результат. Полузащита Клопа играет чисто в центре, а Коут не способен там играть. В атаке в место Мане или Салаха он точно не уровень. Остаётся один вариант, пробежка мимо Ливерпуля))) нафиг он не нужен. Он может провести 2-3 игры на уровне и всё .
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Это как бывшая, которая хочет к тебе вернуться, узнав, что теперь ты богатый и успешный. Нах не нужен скузне этот шлюш.
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