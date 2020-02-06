Кевин Нолан будет ассистировать Мойесу в "Вест Хэме"

Кевин Нолан и Дэвид Мойес Бывший капитан "Вест Хэма" Кевин Нолан вошел в тренерский штаб Дэвида Мойеса в лондонском клубе.

Нолан выступал за "молотобойцев" в период с 2011 по 2015 год, забив 31 гол в 157 матчах. Затем Кевин трудился играющим тренером в "Лейтон Ориент" и "Ноттс Каунти".

Помимо 37-летнего Нолана, в штаб Мойеса также вошел 50-летний Пол Невин, который поработал тренером в "Брайтоне", "Фулхэме", "Норвиче" и сборной Англии.

Стоит отметить, что контракты Нолана и Невина рассчитаны только до конца сезона. Дальнейшее сотрудничество будет зависеть от того, удастся ли "Вест Хэму" избежать вылета из Премьер-Лиги.

"Они оба обладают большим опытом в футболе. Уверен, они принесут нам пользу в остатке сезона. Конечно, Кевин очень хорошо знает клуб, поиграв здесь раньше, тогда как у Пола прекрасное резюме".

"Мне потребовалось некоторое время, чтобы сформировать свой тренерский штаб, но я хотел был уверенным, что привел правильных людей, и Кевин с Полом — великолепные дополнения", — сообщил Мойес.


Метки Вест Хэм, Мойес, Нолан, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2020 16:00

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  1. liverbro 06.02.2020 16:44 # liverbro
    О!легенда подоспела

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  2. lahmatyj 06.02.2020 16:09 # lahmatyj
    Как минимум игроки получат пиздюлей, уже мотивация.

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