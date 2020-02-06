Кевин Нолан будет ассистировать Мойесу в "Вест Хэме"

Бывший капитан "Вест Хэма" Кевин Нолан вошел в тренерский штаб Дэвида Мойеса в лондонском клубе.

Нолан выступал за "молотобойцев" в период с 2011 по 2015 год, забив 31 гол в 157 матчах. Затем Кевин трудился играющим тренером в "Лейтон Ориент" и "Ноттс Каунти".



Помимо 37-летнего Нолана, в штаб Мойеса также вошел 50-летний Пол Невин, который поработал тренером в "Брайтоне", "Фулхэме", "Норвиче" и сборной Англии.



Стоит отметить, что контракты Нолана и Невина рассчитаны только до конца сезона. Дальнейшее сотрудничество будет зависеть от того, удастся ли "Вест Хэму" избежать вылета из Премьер-Лиги.



"Они оба обладают большим опытом в футболе. Уверен, они принесут нам пользу в остатке сезона. Конечно, Кевин очень хорошо знает клуб, поиграв здесь раньше, тогда как у Пола прекрасное резюме".



"Мне потребовалось некоторое время, чтобы сформировать свой тренерский штаб, но я хотел был уверенным, что привел правильных людей, и Кевин с Полом — великолепные дополнения", — сообщил Мойес.