Кевин Нолан будет ассистировать Мойесу в "Вест Хэме"
Бывший капитан "Вест Хэма" Кевин Нолан вошел в тренерский штаб Дэвида Мойеса в лондонском клубе.
Нолан выступал за "молотобойцев" в период с 2011 по 2015 год, забив 31 гол в 157 матчах. Затем Кевин трудился играющим тренером в "Лейтон Ориент" и "Ноттс Каунти".
Помимо 37-летнего Нолана, в штаб Мойеса также вошел 50-летний Пол Невин, который поработал тренером в "Брайтоне", "Фулхэме", "Норвиче" и сборной Англии.
Стоит отметить, что контракты Нолана и Невина рассчитаны только до конца сезона. Дальнейшее сотрудничество будет зависеть от того, удастся ли "Вест Хэму" избежать вылета из Премьер-Лиги.
"Они оба обладают большим опытом в футболе. Уверен, они принесут нам пользу в остатке сезона. Конечно, Кевин очень хорошо знает клуб, поиграв здесь раньше, тогда как у Пола прекрасное резюме".
"Мне потребовалось некоторое время, чтобы сформировать свой тренерский штаб, но я хотел был уверенным, что привел правильных людей, и Кевин с Полом — великолепные дополнения", — сообщил Мойес.
06.02.2020 16:00
Просмотров: 288
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
О!легенда подоспела
(ответить)
Как минимум игроки получат пиздюлей, уже мотивация.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий