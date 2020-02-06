Премьер-Лига вернулась к прежним срокам летнего трансферного окна

Премьер-Лига Клубы Премьер-Лиги проголосовали за синхронизацию летнего трансферного окна с остальной Европой.

Напомним, два последних летних трансферных окна закрывались в Премьер-Лиге за день до старта сезона.

Английские клубы думали, что так они смогут начинать сезон, избавившись от трансферных спекуляций, но на деле вышло иначе.

На деле клубы Премьер-Лиги уже не могли покупать игроков в остатке лета, но все еще могли их терять. Это ставило представителей высшего английского дивизиона в неравное положение с остальной Европой, которая не пожелала поддержать инициативу своих коллег с Туманного Альбиона.

Сегодня боссы клубов Премьер-Лиги приняли решение откатить назад принятые в 2018 году изменения, сообщает BBC. Летнее трансферное окно-2020 будет закрыто 1 сентября в 17 часов по местному времени.


Метки Премьер-Лига, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2020 15:15

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Последние комментарии:




  1. quavo 06.02.2020 16:36 # quavo
    Пример прошлого сезона разве ни о чем не говорит? Выпни нахуй горлума, команда встряхнется, а 6 очков изи отыграть, а там привет лч и спорт директор и заживем. Че за олени

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  2. rj1992 06.02.2020 16:23 # rj1992
    МЮ превратился в ЛФК 90-х... Игало уже нашим напом стал как это мило, значит пзда Решфорду и его спине, а это минус скорость до конца карьеры
    почему лфк, потому что денег дохера, а толку... куда не ткни все не так и все не то. Запасаемся терпением и ждем осталось 20 лет или больше

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  3. wengerrrro 06.02.2020 16:09 # wengerrrro
    разумно, хотя впринципе особо под дедлайн все равно не бывает топовых сделок

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  4. imf-tau 06.02.2020 15:57 # imf-tau
    Чисто для смеха - сколько тех, кто голосовал в Украине за Зелю сейчас готовы его поддержать?

    1. Твитер и фб полон извинений от тех кто так делал. Судя по всему из-за платежей за газ.
    2. В госсми в рашке вчера была истерика из-за того что кто-то слил инфу что Помпео заявил в кулуарах, что Крым Украиной потерян.
    3. В 1+1 обычки, вроде как Зеля с Коломойским хочет повоевать.

    Чет при Порохе такой хуйни не было.

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  5. red-devil-4ever 06.02.2020 15:51 # red-devil-4ever
    здравый смысл

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  6. ibe 06.02.2020 15:48 # ibe
    Красивая чашка АПЛ. Скоро привезут в Ливерпуль

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  7. alexomck 06.02.2020 15:41 # alexomck
    опять прогнулиь под Клоппа с Гвардиолами.

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  8. superglor 06.02.2020 15:39 # superglor
    Бредятина. Самое адекватное решение, трансферы провели и играть. Нужно было стоять на своем, а не прогибаться под стагнирующую Европку.

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  9. ry-l 06.02.2020 15:23 # ry-l
    Чисто Чилуэл, Санчо, Вернер, Кулибали, Дембеле 31го августа

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  10. imf-tau 06.02.2020 15:22 # imf-tau
    Повыпендривались и хватит.

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  11. bes-ter 06.02.2020 15:17 # bes-ter
    Нахер вообще эту лажу придумывали...

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