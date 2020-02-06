Премьер-Лига вернулась к прежним срокам летнего трансферного окна
Клубы Премьер-Лиги проголосовали за синхронизацию летнего трансферного окна с остальной Европой.
Напомним, два последних летних трансферных окна закрывались в Премьер-Лиге за день до старта сезона.
Английские клубы думали, что так они смогут начинать сезон, избавившись от трансферных спекуляций, но на деле вышло иначе.
На деле клубы Премьер-Лиги уже не могли покупать игроков в остатке лета, но все еще могли их терять. Это ставило представителей высшего английского дивизиона в неравное положение с остальной Европой, которая не пожелала поддержать инициативу своих коллег с Туманного Альбиона.
Сегодня боссы клубов Премьер-Лиги приняли решение откатить назад принятые в 2018 году изменения, сообщает BBC. Летнее трансферное окно-2020 будет закрыто 1 сентября в 17 часов по местному времени.
06.02.2020 15:15
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Пример прошлого сезона разве ни о чем не говорит? Выпни нахуй горлума, команда встряхнется, а 6 очков изи отыграть, а там привет лч и спорт директор и заживем. Че за олени
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МЮ превратился в ЛФК 90-х... Игало уже нашим напом стал как это мило, значит пзда Решфорду и его спине, а это минус скорость до конца карьеры
почему лфк, потому что денег дохера, а толку... куда не ткни все не так и все не то. Запасаемся терпением и ждем осталось 20 лет или больше
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разумно, хотя впринципе особо под дедлайн все равно не бывает топовых сделок
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Чисто для смеха - сколько тех, кто голосовал в Украине за Зелю сейчас готовы его поддержать?
1. Твитер и фб полон извинений от тех кто так делал. Судя по всему из-за платежей за газ.
2. В госсми в рашке вчера была истерика из-за того что кто-то слил инфу что Помпео заявил в кулуарах, что Крым Украиной потерян.
3. В 1+1 обычки, вроде как Зеля с Коломойским хочет повоевать.
Чет при Порохе такой хуйни не было.
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здравый смысл
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Красивая чашка АПЛ. Скоро привезут в Ливерпуль
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опять прогнулиь под Клоппа с Гвардиолами.
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Бредятина. Самое адекватное решение, трансферы провели и играть. Нужно было стоять на своем, а не прогибаться под стагнирующую Европку.
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Чисто Чилуэл, Санчо, Вернер, Кулибали, Дембеле 31го августа
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Повыпендривались и хватит.
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Нахер вообще эту лажу придумывали...
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