Премьер-Лига вернулась к прежним срокам летнего трансферного окна

Клубы Премьер-Лиги проголосовали за синхронизацию летнего трансферного окна с остальной Европой.

Напомним, два последних летних трансферных окна закрывались в Премьер-Лиге за день до старта сезона.



Английские клубы думали, что так они смогут начинать сезон, избавившись от трансферных спекуляций, но на деле вышло иначе.



На деле клубы Премьер-Лиги уже не могли покупать игроков в остатке лета, но все еще могли их терять. Это ставило представителей высшего английского дивизиона в неравное положение с остальной Европой, которая не пожелала поддержать инициативу своих коллег с Туманного Альбиона.



Сегодня боссы клубов Премьер-Лиги приняли решение откатить назад принятые в 2018 году изменения, сообщает BBC. Летнее трансферное окно-2020 будет закрыто 1 сентября в 17 часов по местному времени.