"Юнайтед" находится на пороге финансовых проблем

"Манчестер Юнайтед" может столкнуться с серьезными финансовыми проблемами, если не попадет в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

В данный момент для команды Оле Гуннара Сульшера еще ничего не потеряно — она занимает седьмое место в Премьер-Лиге и отстает от топ-4 на шесть очков.



Однако текущее состояние финансов "Юнайтед" таково, что попадание или непопадание в Лигу Чемпионов будет иметь определяющее значение для дальнейшего функционирования клуба.



Как утверждает Goal, среди спонсоров и партнеров "красных дьяволов" зреет недовольство тем, что некогда один из самых популярных и успешных клубов мира болтается в середине таблицы и довольствуется участием в Лиге Европы.



"Юнайтед" по-прежнему зарабатывает огромные деньги, но почти все они уходят на обслуживание зарплат, долга и трансферов. Отложить что-либо на черный день, который вовсю стучится, клуб не в состоянии.



К примеру, только контракт с техническим спонсором Adidas автоматически "похудеет" на 20 миллионов фунтов в год, если "Юнайтед" не пробьется в Лигу Чемпионов.



Также есть множество других спонсорских контрактов на сотни миллионов фунтов, которые "дьяволы" должны перезаключить в течение следующего года, и без козыря в Лиге Чемпионов "Юнайтед" может попросту лишиться своих партнеров, которые уйдут сотрудничать с более успешными в спортивном отношении клубами.



В данный момент зарплатная ведомость "Юнайтед" составляет 232 млн. фунтов в год — больше всех в Премьер-Лиге. На балансе у клуба по-прежнему находятся игроки вроде Маркоса Рохо, Алексиса Санчеса, Фила Джонса и Джесси Лингарда, которые зарабатывают шестизначные суммы в неделю, но либо не играют на эти деньги, либо находятся в аренде.



Все это свидетельствует о том, что в один момент свободный денежный поток "Юнайтед" может попросту иссякнуть, и клубу придется крепко задуматься над контролем своих расходов — бездумно тратить, как это было в предыдущие годы, уже не получится.