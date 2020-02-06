Ходжсон может уйти из "Кристал Пэлас"

"Кристал Пэлас" опасается ухода своего главного тренера Роя Ходжсона по окончании этого сезона.

Грядущим летом Ходжсону исполнится 73. И хотя Рой по-прежнему не собирается на пенсию, сложившаяся в "Пэлас" ситуация может подтолкнуть его к тому, чтобы оставить свою нынешнюю работу.



Причина этого кроется в пассивности "орлов" на трансферном рынке. В январе клуб с "Селхерст Парк" проиграл борьбу "Вест Хэму" за Джаррода Боуэна, а переход Натана Фергюсона из "Вест Бромвича" сорвался из-за неудовлетворительных результатов медобследования.



Также в январе "Пэлас" делал запросы насчет Джамала Льюиса, Эшли Янга и Кайла Уолкер-Питерса. Ничего из этого не вышло, и Ходжсон был вынужден довольствоваться лишь арендованным у "Эвертона" Дженком Тосуном.



Как утверждает The Times, если "Пэлас" не предоставит Ходжсону гарантий насчет летних трансферов, Рой может покинуть "Селхерст Парк" в конце сезона — благо к экс-наставнику сборной Англии существует интерес со стороны ряда зарубежных клубов.



Одним из игроков, которых "Пэлас" может использовать, чтобы сохранить Ходжсона, является нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов, отмечает Daily Star.



Спортивный директор "орлов" Дуги Фридман остается большим фанатом 21-летнего россиянина, который оценивается в 25 миллионов фунтов и также вызывает интерес со стороны "Челси" и "Вест Хэма".