"Вулверхэмптон" ожидает интереса топ-клубов к Траоре

"Вулверхэмптон" ожидает интереса со стороны топ-клубов Европы к своему вингеру Адаме Траоре грядущим летом.

Этот сезон 24-летний Траоре по праву может назвать лучшим в своей карьере. Адама забил четыре гола и отдал семь результативных передач в рамках Премьер-Лиги, став сущим кошмаром для соперников.



Пользуясь своей скоростью и выдающейся физической мощью, Траоре становится просто неудержим. В этой кампании Адама посадил на желтые карточки уже два десятка игроков.



Европейские топ-клубы весьма сдержанно провели зимнее трансферное окно, но летом планируют быть традиционно активны, и Траоре видится одной из наиболее лакомых целей на рынке, сообщает The Telegraph.