Артета планирует совершить минимум три приобретения летом

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета планирует совершить минимум три приобретения грядущим летом.

В зимнее трансферное окно "канониры" ограничились арендой защитников Пабло Мари и Седрика Соареша, решив поберечь деньги на лето.



Как сообщает Daily Mail, в приоритете у Артеты приглашение полузащитника, действующего от штрафной до штрафной, центрального защитника и центрального полузащитника атакующего плана.



При этом "канониры" надеются завершить свою основную деятельность на трансферном рынке как можно раньше, потому что международные турниры вроде Евро-2020 традиционно вызывают инфляцию в плане цен на игроков.



Среди имен, которые интересуют "Арсенал", называется 19-летний полузащитник "Фейеноорда" и молодежной сборной Турции Оркун Кекчю.



В то же время, как утверждает The Sun в эксклюзивном материале, возможны и расставания. Спортивный директор Рауль Санллехи сообщил Артете, что не позволит кому-либо из игроков приблизиться к концу своего контракта. Это может подтолкнуть клуб к продаже Пьер-Эмерика Обамеянга, Александра Лакасетта и Месута Озила.