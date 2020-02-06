Клубы Премьер-Лиги меняют предсезонные планы из-за коронавируса

Господствующий в Китае коронавирус может разрушить предсезонные планы сразу нескольких клубов Премьер-Лиги, которые планировали совершить турне по Азии грядущим летом.

Азия, включая Китай, давно стала стратегическим регионом для английских топ-клубов, которые имеют там огромные армии фанатов и стремятся укрепить свою популярность.



Конец зимы и начало весны — это то время, когда участники Премьер-Лиги обычно заканчивают формировать свои предсезонные графики, но на сей раз есть одна очень большая проблема.



Дело в том, что сейчас в Азии господствует коронавирус. Заболевание родом из провинции Хэбэй унесло жизни уже почти 500 людей, а 24,500 в 25 странах инфицированы.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, минимум один клуб Премьер-Лиги отказался от любой активности, связанной с азиатским регионом, грядущим летом.



В прошлом году "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Вест Хэм" и "Вулверхэмптон" были среди клубов, которые провели часть своих предсезонных периодов в Китае.