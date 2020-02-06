"Боруссия" оценивает Санчо в 100 млн. фунтов
Дортмундская "Боруссия" установила цену в 100 миллионов фунтов за вингера Джейдона Санчо, в борьбе за которого готовы сойтись "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
19-летний Санчо великолепно проводит этот сезон, забив 12 голов и отдав 12 результативных передач в рамках Бундеслиги, и в Дортмунде давно понимают, что расставание с Джейдоном — это лишь вопрос времени.
"Боруссии" удалось оградить Санчо от интереса клубов Премьер-Лиги в январе, однако продажа Джейдона грядущим летом выглядит почти неизбежной, утверждает The Sun.
Главными претендентами на игрока сборной Англии считаются "Челси" и "Юнайтед", но также интерес к Санчо проявляют "Ливерпуль", "Реал" и "Барселона".
По информации издания, "Манчестер Сити", откуда Санчо и отправился в Дортмунд за 8 млн. фунтов в августе 2017, сохраняет право перебить любое предложение по Джейдону.
Также "Сити" положено 20 процентов от суммы перепродажи вингера "Боруссией", но только если Санчо вернется в Премьер-Лигу — "горожане" специально предусмотрели это условие, чтобы помешать усилению конкурентов.
06.02.2020 10:00
Просмотров: 1058
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Забираем. Ещё останется на Вернера, Чилуэлла и Мбаппе
(ответить)
пенсы изи заберут, у них летом ярд на трансферы
(ответить)
Трубочкой пускай завернут и себе оставят.
(ответить)
МЮ обязан его подписать. Можно попробовать еще сбросить, но цена по нынешним меркам и для подобного таланта адекватна.
(ответить)
Проведет по губам тем и другим.
(ответить)
Санчо хорош. Да и 100 млн по нынешним меркам это не супербольшая сумма.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий