"Боруссия" оценивает Санчо в 100 млн. фунтов

Дортмундская "Боруссия" установила цену в 100 миллионов фунтов за вингера Джейдона Санчо, в борьбе за которого готовы сойтись "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

19-летний Санчо великолепно проводит этот сезон, забив 12 голов и отдав 12 результативных передач в рамках Бундеслиги, и в Дортмунде давно понимают, что расставание с Джейдоном — это лишь вопрос времени.



"Боруссии" удалось оградить Санчо от интереса клубов Премьер-Лиги в январе, однако продажа Джейдона грядущим летом выглядит почти неизбежной, утверждает The Sun.



Главными претендентами на игрока сборной Англии считаются "Челси" и "Юнайтед", но также интерес к Санчо проявляют "Ливерпуль", "Реал" и "Барселона".



По информации издания, "Манчестер Сити", откуда Санчо и отправился в Дортмунд за 8 млн. фунтов в августе 2017, сохраняет право перебить любое предложение по Джейдону.



Также "Сити" положено 20 процентов от суммы перепродажи вингера "Боруссией", но только если Санчо вернется в Премьер-Лигу — "горожане" специально предусмотрели это условие, чтобы помешать усилению конкурентов.