"Боруссия" оценивает Санчо в 100 млн. фунтов

Джейдон Санчо Дортмундская "Боруссия" установила цену в 100 миллионов фунтов за вингера Джейдона Санчо, в борьбе за которого готовы сойтись "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

19-летний Санчо великолепно проводит этот сезон, забив 12 голов и отдав 12 результативных передач в рамках Бундеслиги, и в Дортмунде давно понимают, что расставание с Джейдоном — это лишь вопрос времени.

"Боруссии" удалось оградить Санчо от интереса клубов Премьер-Лиги в январе, однако продажа Джейдона грядущим летом выглядит почти неизбежной, утверждает The Sun.

Главными претендентами на игрока сборной Англии считаются "Челси" и "Юнайтед", но также интерес к Санчо проявляют "Ливерпуль", "Реал" и "Барселона".

По информации издания, "Манчестер Сити", откуда Санчо и отправился в Дортмунд за 8 млн. фунтов в августе 2017, сохраняет право перебить любое предложение по Джейдону.

Также "Сити" положено 20 процентов от суммы перепродажи вингера "Боруссией", но только если Санчо вернется в Премьер-Лигу — "горожане" специально предусмотрели это условие, чтобы помешать усилению конкурентов.


Метки Боруссия, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Санчо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2020 10:00

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  1. division 06.02.2020 11:20 # division
    Забираем. Ещё останется на Вернера, Чилуэлла и Мбаппе

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  2. j-silver 06.02.2020 10:36 # j-silver
    пенсы изи заберут, у них летом ярд на трансферы

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  3. blaster88 06.02.2020 10:33 # blaster88
    Трубочкой пускай завернут и себе оставят.

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  4. manchester-united 06.02.2020 10:26 # manchester-united
    МЮ обязан его подписать. Можно попробовать еще сбросить, но цена по нынешним меркам и для подобного таланта адекватна.

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  5. lovrentiy 06.02.2020 10:12 # lovrentiy
    Проведет по губам тем и другим.

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  6. muaxaxaxa 06.02.2020 10:08 # muaxaxaxa
    Санчо хорош. Да и 100 млн по нынешним меркам это не супербольшая сумма.

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