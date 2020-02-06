Алли: "Тоттенхэм" заслуживает трофей"

После выхода в 5-й раунд Кубка Англии полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли заявил, что его команда заслуживает выиграть трофей в этом сезоне.

В отличие от главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, который устроил каникулы игрокам первой команды и не стал их привлекать для переигровки против "Шрюсбери", Жозе Моуриньо в переигровке с "Саутгемптоном" использовал близкий к оптимальному состав.



Также стоит отметить, что "шпоры" играли спустя считанные дни после тяжелейшего матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити", в котором они добыли победу со счетом 2:0.



Тем не менее, пускай не без труда и не без везения, "Тоттенхэм" со второй попытки справился со "святыми" и благодаря победе 3:2 вышел в 1/8 финала Кубка Англии, где теперь сразится с "Норвичем". И у Алли большие планы на этот турнир.



"Эта победа многое говорит о нашем характере. Подобный поединок легко проиграть, когда на выходных у тебя был такой большой матч, как у нас".



"Мы проявили отличный характер, хотя временами были немного неряшливы. Думаю, переломным моментом был их второй гол".



"За годы вместе мы утвердились одной из лучших команд в мире, и мы заслуживаем трофей. Это давно назревает. Однако никто нам не отдаст трофей просто так — мы должны продолжать стараться. Не только ради нас самих, но и ради фанатов", — цитирует Алли Evening Standard.