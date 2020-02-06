Мельхиот: "Кабальеро может стать первым номером "Челси"

Бывший защитник "Челси" Марио Мельхиот не удивится, если Вилли Кабальеро будет основным голкипером "синих" в остатке этого сезона.

После 2:2 с "Арсеналом" в прошлом месяце терпение главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда лопнуло, и Кепа Аррисабалага уступил свое место в воротах 38-летнему Вилли Кабальеро.



По словам Мельхиота, у него тоже есть претензии к игре Кепы, поэтому Марио не удивится, если самый дорогой голкипер в мире надолго сядет в запас.



"Сможет ли Кабальеро сохранить место в стартовом составе? Сможет, если будет играть хорошо".



"Все мы знаем Кабальеро. Порой он чувствует себя даже слишком комфортно с мячом и никуда не спешит. Но я и не хочу, чтобы он шел на какой-нибудь риск — лишь играй в простую игру, как и ожидается от голкипера".



"Если он будет это делать, я не представляю, как Кепа вернет свое место".



"Фрэнк принял это решение после длительных раздумий. К обороне тоже были вопросы, но после выздоровления Рюдигера Фрэнк, возможно, чувствует: "Окей, теперь в центре моего внимания голкипер. Мне нужно, чтобы голкипер был надежен. Я не могу позволить себе обузу".



"Я был на матче против "Аякса" в ноябре (4:4), и он (Кепа) пропустил гол со штрафного. Я смотрел на это и думал: "Что происходит?" Он был недостаточно хорош в своих решениях и выстраивании стенки".



"Я не говорю, что Кепа плохой голкипер, но ты не хочешь, чтобы твой голкипер был обузой. В "Челси" никогда этого не было — Кудичини, Чех, Куртуа являлись хорошими голкиперами".



"Когда из стартового состава выбывает голкипер, это иначе, нежели с полевым игроком", — сообщил Мельхиот Sky Sports.