Фердинанд не считает Ван Дейка лучшим игроком этого сезона Премьер-Лиги

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал имена четырех футболистов, которые заслуживают награду лучшему игроку этого сезона Премьер-Лиги больше, чем защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк.

В этом сезоне Премьер-Лиги "красные" потеряли только два очка, пропустив 15 голов и 11 раз сохранив свои ворота на замке. Заслуга Ван Дейка в этом велика, однако Фердинанд не готов отдать престижную индивидуальную награду 28-летнему голландцу и видит более достойных — вроде Джордана Хендерсона, Садио Мане, Джейми Варди и Кевина Де Брюйне.



"Я думаю, он (Ван Дейк) бесспорно является лучшим защитником в мире, лучшим центральным защитником в мире на данный момент".



"Он бы получил мой голос при определении лучшего защитника, лучшего центрального защитника, но не получит мой голос при определении Игрока Года. Думаю, несколько других людей больше заслуживают награды".



"Однако он все равно играет потрясающим образом. Думаю, он великолепный футболист. Он спокоен, хладнокровен, собран, силен, быстр. У него есть все атрибуты, которые ты хочешь видеть в современном игроке. И у него очень хорошее поведение — я обожаю, как он ведет себя".



"За кого я бы отдал свой голос? Думаю, Джордан Хендерсон очень хорош. Если честно, Мане мой любимый игрок в "Ливерпуле", когда я наблюдаю за ними. Он тот, кто заставляет меня вскакивать со своего места чаще других. Он определенно мог бы получить награду".



"Очень хорош Варди, он забивает эти голы. Еще есть Кевин Де Брюйне — наблюдать за его игрой одно удовольствие. Так что несколько имен есть", — цитирует Фердинанда Daily Mirror.