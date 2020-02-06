"Манчестер Сити" следит за ситуацией вокруг Месси

"Манчестер Сити" сохраняет надежду переманить нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и может сделать это совершенно бесплатно.

На днях в каталонском клубе прогремел скандал. Все началось с того, что спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль поставил под сомнение настрой некоторых игроков команды в период работы Эрнесто Вальверде главным тренером.



Возмутившись словами Абидаля, Месси обратился к инстаграму и потребовал от экс-защитника сборной Франции назвать имена этих игроков. Также Лионель посоветовал Эрику заниматься своей работой.



И хотя затем на "Ноу Камп" постарались погасить страсти, сделав вид, что конфликт исчерпан, на "Этихад" внимательно следят за возможным развитием событий.



Как утверждает Manchester Evening News, сами "горожане" считают себя главным претендентом на Месси, если тот перестанет чувствовать себя счастливым в "Барселоне" и решит уйти.



И хотя у 32-летнего аргентинца есть контракт с "Барселоной" до июня 2021, этот трудовой договор содержит пункт, который позволяет Лионелю беспрепятственно покинуть "Ноу Камп" грядущим летом безо всякой компенсации.



При этом в "Сити" есть сразу несколько вещей, которые могут показаться Месси привлекательными — начиная с персоны главного тренера Хосепа Гвардиолы, вместе с которым Лионель завоевал множество трофеев и утвердился в статусе мировой суперзвезды.



Кроме того, известно, что на высших директорских постах в "Сити" трудятся Ферран Сориано и Чики Бегиристайн, которые являются старыми приятелями Месси, а нападающий "горожан" Серхио Агуэро — возможно, главный друг Лионеля в футболе.



"Возможно, однажды парень решит, что хочет поиграть где-нибудь еще. Возможно, он захочет, чтобы его дети выучили английский. И если это произойдет, — а я надеюсь, что нет — тогда будет список из четырех, пяти, шести клубов, которые захотят подписать его", — говорил в свое время Гвардиола.