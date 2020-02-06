"Тоттенхэм" победил "Саутгемптон" в переигровке

Со второй попытки "Тоттенхэму" удалось переиграть "Саутгемптон", благодаря победе со счетом 3:2 пробившись в 5-й раунд Кубка Англии.

Счет в матче на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" был открыт на 12-й минуте, когда Танги Ндомбеле пробил в касание с подступов к штрафной площади, а рикошет от защитника не оставил голкиперу шансов на спасение — 1:0.



Вскоре "святые" едва не сравняли счет, но удар Данни Ингса с близкого расстояния на себя приняла крестовина ворот Уго Льориса.



В дальнейшем игра проходила с преимуществом "шпор", но это не помешало их сопернику оформить ответный гол на 34-й минуте. Это Шейн Лонг сыграл на добивании после отраженного Льорисом удара Натана Редмонда из пределов штрафной — 1:1.



Концовка тайма была омрачена травмой полузащитника Джеймса Уорд-Проуза, который предположительно получил открытый перелом.



После перерыва "Саутгемптон" все так же играл вторым номером, выжидая своего шанса уколоть "Тоттенхэм", и на 72-й минуте дождался. Ингс вошел в штрафную и, словно не заметив защитника, завершил блестящую контратаку — 1:2.



Однако уже спустя шесть минут Лукас Моура проскочил мимо Янника Вестергора на подступах к штрафной и нанес точнейший удар с линии площадки — 2:2.



Казалось, что экстра-таймов уже не избежать — но лишь казалось. На 87-й минуте Сон реализовал пенальти, который сам же и заработал — 3:2.



"Саутгемптон" заставил своего соперника попотеть, но все-таки "Тоттенхэм" больше заслуживал победы и теперь в следующем раунде турнира встретится с "Норвичем".



"Тоттенхэм" — "Саутгемптон" — 3:2 (1:1)



Голы: Стивенс 12 (авт), Моура 78, Сон 87 (пен) — Лонг 34, Ингс 72.



"Тоттенхэм": Льорис, Танганга, Алдервейрелд, Вертонген (Фернандеш 54), Орье, Дайер, Уинкс, Ндомбеле (Алли 61), Сессеньон (Санчес 90), Моура, Сон.



"Саутгемптон": Ганн, Бертран, Беднарек, Стивенс, Хейбьерг, Ромеу, Уорд-Проуз (Вестергор 40), Буфаль (Армстронг 67), Редмонд, Лонг (Адас 81), Ингс.



Предупреждения: Фернандеш — Беднарек, Ромеу, Ганн, Адамс.