"Челси" и "Юнайтед" поспорят за Дембеле летом

"Челси" готов сойтись в битве с "Манчестер Юнайтед" за нападающего "Лиона" Муссу Дембеле грядущим летом.

Оба английских клуба были заинтересованы в Дембеле еще в январе, однако "Лион" не захотел обсуждать уход своего бомбардира посреди сезона, да и сам Мусса выразил желание остаться.



Стоит отметить, что Дембеле был одной из нескольких целей "Челси" в январе. Также "синие" проявляли интерес к Эдинсону Кавани, Дрису Мертенсу, Тимо Вернеру и Кшиштофу Пентеку.



Однако Daily Mirror утверждает, что Дембеле остается целью номер один для главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда по укреплению позиции нападающего.



"Челси" так и не совершил ни одного приобретения в январе, но грядущим летом руководство клуба собирается оказать мощную поддержку Лэмпарду на трансферном рынке. "Синим" придется предложить более 60 миллионов фунтов, чтобы склонить "Лион" к сделке.



Также за 23-летнего француза собирается побороться "Юнайтед", который в январе арендовал у "Шанхай Шеньхуа" Одиона Игало, однако тот рассматривается исключительно как временное решение и не отменяет задачи по приобретению забивного форварда на долгосрочную перспективу.