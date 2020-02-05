Эриксен: "У "Интера" выше шансы на трофеи, чем у "Тоттенхэма"

Полузащитник Кристиан Эриксен уверен, что в "Интере" его шансы на трофеи будут выше, чем в "Тоттенхэме".

Эриксен выступал за "шпор" на протяжении шести с половиной лет, но за это время не выиграл никаких командных наград. Это стало одной из главных причин, почему в прошлом месяце Кристиан уехал выступать в Италию.



27-летний датчанин по-прежнему тяжело переживает поражение "Тоттенхэма" в финале Лиги Чемпионов и надеется, что команда Антонио Конте утолит его жажду трофеев.



"Здесь есть большие шансы на завоевание трофеев — или больше, чем там, откуда я пришел".



"Финал Лиги Чемпионов был очень плохим днем для нас — мы проиграли, и ты не хочешь об этом вспоминать".



"Я здесь, чтобы побеждать и начать что-нибудь новое. Последний раз я выигрывал что-нибудь еще с "Аяксом", и это было много лет назад. Я по-прежнему помню то ощущение, поэтому я хочу испытать его и здесь", — сообщил Эриксен Sky Italia.