Агент ожидает интереса к Жоржиньо летом

Жоржиньо Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо ожидает интереса больших клубов к своему клиенту грядущим летом.

Жоржиньо выступает за "синих" после своего перехода из "Наполи" летом 2018. В прошлом сезоне итальянец бразильского происхождения был регулярно критикуем фанатами и экспертами.

Будущее Жоржиньо оказалось под вопросом еще прошлым летом, когда тренер Маурицио Сарри променял "Челси" на "Ювентус", однако полузащитник остался на "Стэмфорд Бридж" и в этой кампании выглядит совершенно другим игроком.

Жоржиньо избавился от репутации питомца Сарри и является одним из определяющих игроков команды Фрэнка Лэмпарда.

Агент Жоао Сантос уверен, что отличная игра 28-летнего полузащитника не останется незамеченной — возможно, даже со стороны Сарри.

"Насколько возможно их воссоединение с Сарри грядущим летом? Почему нет. Уверен, у нас будут кое-какие важные предложения, которые мы, очевидно, рассмотрим вместе с "Челси".

"Сейчас он сосредоточен на выступлении на Евро со своей национальной командой. От Манчини и его игроков ожидают многого. Кроме того, Чемпионат Европы — это хорошая сцена, чтобы заявить о себе".

"Его дела идут хорошо в "Челси", и я уверен, что насчет него будут важные предложения, потому что в его роли есть не так много игроков высокого уровня поблизости", — сообщил Сантос Tuttomercatoweb.


Метки Жоржиньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2020 22:00

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  1. chelsiukpro 05.02.2020 22:50 # chelsiukpro
    Куй знает что за новость....

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  2. yamateh 05.02.2020 22:46 # yamateh
    Скатертью дорожка.

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  3. ganinilyha 05.02.2020 22:32 # ganinilyha
    А как же лет 5 в Англии и всё такое?

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  4. liverpool1892est 05.02.2020 22:31 # liverpool1892est
    Норм качественный игрок,любой топ команде пригодился бы

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  5. m-ballack 05.02.2020 22:08 # m-ballack
    Топчиком не был, но и погбецом не стал.

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