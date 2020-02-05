Агент ожидает интереса к Жоржиньо летом

Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо ожидает интереса больших клубов к своему клиенту грядущим летом.

Жоржиньо выступает за "синих" после своего перехода из "Наполи" летом 2018. В прошлом сезоне итальянец бразильского происхождения был регулярно критикуем фанатами и экспертами.



Будущее Жоржиньо оказалось под вопросом еще прошлым летом, когда тренер Маурицио Сарри променял "Челси" на "Ювентус", однако полузащитник остался на "Стэмфорд Бридж" и в этой кампании выглядит совершенно другим игроком.



Жоржиньо избавился от репутации питомца Сарри и является одним из определяющих игроков команды Фрэнка Лэмпарда.



Агент Жоао Сантос уверен, что отличная игра 28-летнего полузащитника не останется незамеченной — возможно, даже со стороны Сарри.



"Насколько возможно их воссоединение с Сарри грядущим летом? Почему нет. Уверен, у нас будут кое-какие важные предложения, которые мы, очевидно, рассмотрим вместе с "Челси".



"Сейчас он сосредоточен на выступлении на Евро со своей национальной командой. От Манчини и его игроков ожидают многого. Кроме того, Чемпионат Европы — это хорошая сцена, чтобы заявить о себе".



"Его дела идут хорошо в "Челси", и я уверен, что насчет него будут важные предложения, потому что в его роли есть не так много игроков высокого уровня поблизости", — сообщил Сантос Tuttomercatoweb.