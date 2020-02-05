"Реал Бетис" хочет забрать Адриана у "Ливерпуля"
Впечатлившись игрой Адриана за "Ливерпуль" в этом сезоне, "Реал Бетис" предлагает своему бывшему голкиперу вернуться в клуб грядущим летом.
Напомним, Адриан присоединился к "красным" только прошлым летом, перебравшись из "Вест Хэма" свободным агентом.
И почти сразу же Адриан встал в ворота "Ливерпуля", поскольку основной голкипер мерсисайдцев Алиссон получил травму в первом матче этого сезона Премьер-Лиги.
С тех пор Адриан провел восемь матчей в Премьер-Лиге и сыграл ключевую роль в победе над "Челси" в поединке за Суперкубок Европы.
Как сообщает Estadio Deportivo, своей игрой 33-летний испанец заинтересовал "Реал Бетис", воспитанником которого он является, но за который он отыграл только один сезон в Ла Лиге.
В Севилье хотят, чтобы Адриан стал конкурентом Жоэля Роблеса, экс-голкипера "Эвертона" и "Уигана", за роль первого номера "Реал Бетис".
05.02.2020 21:00
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Да ну нахер
Ладно б предлогали первый номер. (С)
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