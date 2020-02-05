"Реал Бетис" хочет забрать Адриана у "Ливерпуля"

Впечатлившись игрой Адриана за "Ливерпуль" в этом сезоне, "Реал Бетис" предлагает своему бывшему голкиперу вернуться в клуб грядущим летом.

Напомним, Адриан присоединился к "красным" только прошлым летом, перебравшись из "Вест Хэма" свободным агентом.



И почти сразу же Адриан встал в ворота "Ливерпуля", поскольку основной голкипер мерсисайдцев Алиссон получил травму в первом матче этого сезона Премьер-Лиги.



С тех пор Адриан провел восемь матчей в Премьер-Лиге и сыграл ключевую роль в победе над "Челси" в поединке за Суперкубок Европы.



Как сообщает Estadio Deportivo, своей игрой 33-летний испанец заинтересовал "Реал Бетис", воспитанником которого он является, но за который он отыграл только один сезон в Ла Лиге.



В Севилье хотят, чтобы Адриан стал конкурентом Жоэля Роблеса, экс-голкипера "Эвертона" и "Уигана", за роль первого номера "Реал Бетис".