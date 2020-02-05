Мать Кавани: "Челси" и "Юнайтед" не смогли заманить Эдинсона деньгами"

Мать нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани подтвердила, что у ее сына была возможность перейти в "Челси" или "Манчестер Юнайтед" в прошлом месяце.

Кавани был твердо настроен уехать из Парижа в январе, не дожидаясь истечения своего контракта в конце этого сезона, но так и не смог сменить клуб.



Однако Эдинсон не просто хотел покинуть ПСЖ, а отправиться в "Атлетико", который не смог позволить себе его покупку в январе. Если бы 32-летний уругваец был мотивирован деньгами, он перебрался бы в Премьер-Лигу или клуб Дэвида Бекхэма.



"Эдинсон не хотел, чтобы его мотивом были деньги, потому что иначе он бы отправился в "Манчестер Юнайтед", "Челси" или "Интер Майами", которые сделали большие предложения насчет него".



"Мой сын сделал все возможное, чтобы перейти в "Атлетико". Он не только оказал давление на ПСЖ, отказавшись играть, но и сказал своему брату, что согласен на понижение зарплаты ради перехода в "Атлетико". Он хотел играть у Чоло (Диего Симеоне), и он продемонстрировал это каждым своим действием", — сообщила Берта Гомес AS.