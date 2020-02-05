Игало считает Рэшфорда лучшим игроком в Европе

Новичок "Манчестер Юнайтед" Одион Игало считает, что его партнер по команде Маркус Рэшфорд является, возможно, лучшим игроком в Европе.

Именно Рэшфорд — вернее, травма Маркуса — стал той причиной, по которой "красные дьяволы" арендовали Игало у "Шанхай Шеньхуа" в конце января.



Помимо Рэшфорда, когда тот выздоровеет, Одиону придется соперничать за игровые минуты с Мейсоном Гринвудом и Антони Мартиалем, однако 30-летний нигериец только приветствует столь высокую конкуренцию.



"Эти игроки — замечательные игроки. Гринвуд — очень хороший игрок, он молод, у него очень хорошая левая нога, и я видел кое-какие матчи с его участием".



"Мартиаль очень техничен, он умеет творить чудеса с мячом, а Рэшфорд, на мой взгляд, является одним из лучших игроков в Европе прямо сейчас, если не лучшим".



"Он (Рэшфорд) хорошо играет, забивает голы. Он быстр, и у него хорошая техника. К сожалению, сейчас он травмирован, но я надеюсь поиграть вместе с ним, потому что он хороший игрок".



"На мой взгляд, это плюс для команды. Я должен упорно работать вместе с этими парнями, чтобы мы очень хорошо завершили сезон", — сообщил Игало MUTV.