Федор Смолов отказал "Юнайтед" в январе

На исходе зимнего трансферного окна "Манчестер Юнайтед" обратился к варианту с Одионом Игало лишь после того, как не смог заполучить Федора Смолова.

Напомним, в конце января "красные дьяволы" судорожно искали на трансферном рынке нападающего, который бы помог им справиться с травмой Маркуса Рэшфорда.



В итоге "Юнайтед" взял Игало в аренду до конца сезона у "Шанхай Шеньхуа", однако Faro de Vigo утверждает, что сначала "дьяволы" были нацелены на Смолова.



Однако Федор сам отказался от перехода в команду Оле Гуннара Сульшера и отправился из московского "Локомотива" в "Сельту" на правах краткосрочной аренды.



По информации галисийской газеты, 29-летний игрок сборной России был решительно настроен поиграть в Испании, поэтому "Юнайтед" не удалось опередить предпоследнюю команду Ла Лиги в борьбе за Смолова.