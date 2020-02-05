Федор Смолов отказал "Юнайтед" в январе

Федор Смолов На исходе зимнего трансферного окна "Манчестер Юнайтед" обратился к варианту с Одионом Игало лишь после того, как не смог заполучить Федора Смолова.

Напомним, в конце января "красные дьяволы" судорожно искали на трансферном рынке нападающего, который бы помог им справиться с травмой Маркуса Рэшфорда.

В итоге "Юнайтед" взял Игало в аренду до конца сезона у "Шанхай Шеньхуа", однако Faro de Vigo утверждает, что сначала "дьяволы" были нацелены на Смолова.

Однако Федор сам отказался от перехода в команду Оле Гуннара Сульшера и отправился из московского "Локомотива" в "Сельту" на правах краткосрочной аренды.

По информации галисийской газеты, 29-летний игрок сборной России был решительно настроен поиграть в Испании, поэтому "Юнайтед" не удалось опередить предпоследнюю команду Ла Лиги в борьбе за Смолова.


Метки Манчестер Юнайтед, Сельта, Смолов

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 546

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  1. ilovemanutd 05.02.2020 18:15 # ilovemanutd
    Сообщает El Pizdabolo

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  2. sayanara 05.02.2020 18:08 # sayanara
    Даже Смолов понимает, какая это помойка

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  3. aldar-lfc 05.02.2020 18:06 # aldar-lfc
    До чего манки опустились, фергюсон читая новость облысел наверное

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  4. mancunia-planet 05.02.2020 18:05 # mancunia-planet
    Дзюба отказал шпорам...

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  5. flamic 05.02.2020 18:04 # flamic
    Федя шарит куда не надо идти.

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  6. smokekush 05.02.2020 18:01 # smokekush
    Пхахх че за бред блэт

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