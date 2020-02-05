Федор Смолов отказал "Юнайтед" в январе
На исходе зимнего трансферного окна "Манчестер Юнайтед" обратился к варианту с Одионом Игало лишь после того, как не смог заполучить Федора Смолова.
Напомним, в конце января "красные дьяволы" судорожно искали на трансферном рынке нападающего, который бы помог им справиться с травмой Маркуса Рэшфорда.
В итоге "Юнайтед" взял Игало в аренду до конца сезона у "Шанхай Шеньхуа", однако Faro de Vigo утверждает, что сначала "дьяволы" были нацелены на Смолова.
Однако Федор сам отказался от перехода в команду Оле Гуннара Сульшера и отправился из московского "Локомотива" в "Сельту" на правах краткосрочной аренды.
По информации галисийской газеты, 29-летний игрок сборной России был решительно настроен поиграть в Испании, поэтому "Юнайтед" не удалось опередить предпоследнюю команду Ла Лиги в борьбе за Смолова.
05.02.2020 18:00
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Последние комментарии:
Сообщает El Pizdabolo
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Даже Смолов понимает, какая это помойка
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До чего манки опустились, фергюсон читая новость облысел наверное
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Дзюба отказал шпорам...
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Федя шарит куда не надо идти.
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Пхахх че за бред блэт
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