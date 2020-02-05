Эриксен рассказал, что его переход в МЮ не был возможен

Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен рассказал, что у него никогда не было реальных шансов перейти в "Манчестер Юнайтед".

Эриксена активно сватали в "Юнайтед" с прошлого лета и до конца января, пока Кристиан не был продан "Тоттенхэмом" в "Интер" за 17 миллионов фунтов.



По словам 27-летнего датчанина, он действительно контактировал с "красными дьяволами", но дальше этого дело не пошло.



"Меня сватали туда несколько лет, но реально этого никогда не могло случиться. Конечно, мы разговаривали с ними, чтобы узнать, что возможно, а что нет".



"Но в конце концов я хотел откликнуться на новое испытание. Остаться в Премьер-Лиге было бы легким решением".



"Конечно, остаться в "Тоттенхэме" было еще одним решением, но я просто хотел попробовать что-то новое, в новой стране. Когда обратился "Интер", решиться не было сложно", — сообщил Эриксен BBC.