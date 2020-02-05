Игало рассказал о своих жертвах ради перехода в "Юнайтед"

Одион Игало Нападающий Одио Игало рассказал, что он провел бессонную ночь и согласился на понижение зарплаты, чтобы перейти в "Манчестер Юнайтед".

Согласно слухам, зарплата Игало в "Шанхай Шеньхуа" составляла 200-300 тысяч фунтов в неделю. Однако когда в конце января Одиону предоставилась возможность присоединиться к клубу, который он поддерживает с детства, 30-летний нигериец забыл о деньгах.

"Это было очень драматично. Мой агент позвонил мне за день до закрытия окна и рассказал об интересе "Манчестер Юнайтед". Некоторые другие клубы тоже были заинтересованы во мне, но я сказал: "Просто выбери "Юнайтед", если это возможно".

"В 11 вечера мой агент перезвонил мне и сказал, что "Юнайтед" хочет заключить сделку, поэтому я проснулся ночью и начал искать переводчика, чтобы вломиться в дверь к руководству и сказать: "Мой агент хочет поговорить с вами, "Юнайтед" обратился насчет меня, и вы должны устроить этот переход". Так был запущен процесс".

"Я не спал всю ту ночь, потому что окно закрылось, когда в Шанхае было 7 утра. Поэтому с 11 вечера мы начали договариваться об условиях аренды, готовить документы и все такое. В то время звонили другие команды и хотели меня, но я сказал своему агенту, что хочу только сюда".

"Он сказал: "Тебе придется согласиться на понижение зарплаты ради перехода в "Юнайтед". Я сказал: "Мне все равно. Просто сделай, чтобы переход состоялся. Я хочу в "Юнайтед". Мне все равно, насколько сократится моя зарплата. Я готов к этому".

"Поэтому директор и все остальные не знали, что сказать, потому что я уже сделал выбор. Мой агент начал оформлять сделку, и к 5 утра мы закончили. Мой агент сказал, что отправил все документы в "Юнайтед", и они подтвердят, все ли в порядке".

"Около 5-6 утра он сказал, что все в порядке, сделка состоялась. Я был в восторге, Я позвонил своей маме, обрадовал ее и плакал. Она сказала: "Это твоя мечта, и я рада за тебя". Это было драматично, я не спал всю ночь, но я был очень рад, что мы заключили сделку", — сообщил Игало MUTV.


Метки Игало, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2020 16:00

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 05.02.2020 16:43 # ganinilyha
    Бля можно подумать у них понижение с 30 тысяч рублей до 15

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  2. jurgenklopp1892 05.02.2020 16:43 # jurgenklopp1892
    Я вчера на обеде шарахнул литр молока...придя домой и позабыв про это засадил пивка с рыбкой...это было драматично, я не спал всю ночь)

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  3. pistolero-lfc 05.02.2020 16:36 # pistolero-lfc
    Хоть кто-то рад, что перешел в МЮ, красава Одион

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  4. manchester-united 05.02.2020 16:16 # manchester-united
    Красава.) По человечески рад за него.

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  5. mancunia-planet 05.02.2020 16:15 # mancunia-planet
    Ппц он счастлив от перехода, места сбылась даже плакал человек. Это МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД!)))

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  6. temirovsultan 05.02.2020 16:08 # temirovsultan
    Коронавирус не шутки ... Тут то ты не в МЮ хотел , а съ....бывался от вируса ... Называй все своими именами... Готов был даже бесплатно бля играть лишь бы со здоровыми игроками ....

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