Абидаль намекает, что "Барселона" вернется за Обамеянгом

Спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль намекнул, что по окончании сезона его клуб возобновит интерес к капитану "Арсенала" Пьер-Эмерику Обамеянгу.

Обамеянг находился на радаре у "Барселоны" еще в январе, поскольку каталонский клуб искал нападающего на замену травмированному Луису Суаресу.



В итоге "Барселона" так и не пригласила нападающего в зимнее окно, но грядущим летом постарается укрепить эту позицию.



"У нас был список из игроков вроде Жиру, Льоренте и Обамеянга, но в силу некоторых причин мы решили никого не подписывать. Мы уверены, что так будет лучше для клуба".



"Я знаю Обамеянга. Меня не сильно волнует его образ жизни за пределами поля. Он соответствует нужному профиля. В своей команде он играет важную и определяющую роль. Было бы хорошо пригласить такого рода игрока. Посмотрим, что случится".



"Будет логично, если летом мы подпишем 9-го номера. Мы нуждаемся в нападающем. Мы знаем, что Суарес вернется в строй и снова будет силен, но нам нужно пригласить еще одного игрока топ-уровня".



"Мы не знаем, будет это молодой игрок или опытный. Мы ориентируемся лишь на талант и возможную адаптацию. Мы должны помнить, что некоторые игроки топ-уровня приходили сюда и не очень хорошо адаптировались", — сообщил Абидаль Sport.