Фердинанд опасается эры доминирования "Ливерпуля"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд признался, что опасается эры доминирования "Ливерпуля".

Выиграв Лигу Чемпионов в прошлом сезоне, в этом "красные" уже отпраздновали победы в матче за Суперкубок Европы и клубном Чемпионате Мира, а сейчас движутся к своему первому титулу Премьер-Лиги.



В данный момент "красные" на голову сильнее всех в Премьер-Лиге, опережая ближайшего преследователя на 22 очка, и Фердинанд опасается, что это надолго.



"Это заслуживает уважения. Думаю, "Ливерпуль" проделал потрясающую работу. Они набрали феноменальное количество очков за последние два года. Это вызывает уважение и восхищение".



"По своему опыту я знаю, что на везении лигу не выиграть. Ты не должен быть удачлив — ты должен быть достаточно хорош для победы в лиге, и "Ливерпуль" более чем хорош".



"Думаю, каждый боится того, что этот "Ливерпуль" надолго станет доминирующей силой. Они выглядят командой, которая заточена на долгосрочную перспективу".



"Думаю, достигнутое "Ливерпулем" должно стать уроком для других команд, владельцев. Они инвестировали в своего тренера и его идеи, а тренер получил время, чтобы реализовать эти идеи".



"Его успех не был немедленным. Однако спустя четыре-пять лет видно, как он начинает пожинать плоды. Он получил время и ресурсы, а теперь собирает трофеи", — сообщил Фердинанд BT.