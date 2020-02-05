Дебюши уверен, что Салиба будет успешен в "Арсенале"

Экс-игрок "Арсенала" Матье Дебюши уверен, что защитник Вильям Салиба будет успешен, выступая за "канониров".

"Арсенал" согласовал приобретение Салиба у "Сент-Этьена" за 27 миллионов фунтов еще прошлым летом, однако французский клуб пошел на сделку только с тем условием, что сможет арендовать Вильяма на сезон 2019/20.



И хотя в этой кампании 18-летний француз сыграл лишь девять матчей за "Сент-Этьен" во всех соревнованиях, Дебюши не сомневается, что его соотечественника ждет большое будущее.



"Он отличный игрок. Я так рад за него, потому что в следующем сезоне он будет выступать за такой большой клуб, как "Арсенал".



"Он прогрессирует с каждым матчем, и я думаю, он отличный игрок. Он силен физически и обладает хорошей техникой. А также он быстр. Думаю, он обладает большим мастерством, чтобы выступать за "Арсенал", — цитирует Дебюши Goal.