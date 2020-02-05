"Юнайтед" могут потребоваться два новых голкипера летом

Грядущим летом "Манчестер Юнайтед" могут потребоваться сразу два новых голкипера, если Серхио Ромеро и Ли Грант покинут клуб.

Ромеро выступает за "красных дьяволов" с 2015 года, и за это время мог убедиться, что роль Давида Де Хеа как первого номера команды не подлежит сомнению, как был плохо ни играл испанец временами.



Кроме того, в сентябре Де Хеа покончил со спекуляциями насчет своего будущего, заключив новый долгосрочный контракт и тем самым лишив Ромеро шансов когда-либо стать основным голкипером "Юнайтед".



Как утверждает The Sun, Серхио отчаянно нуждается в регулярной игровой практике, и на "Олд Траффорд" ожидают ухода 32-летнего аргентинца после окончания этого сезона.



Это будет подходящий момент для продажи Ромеро, от действующего контракта которого остается только один полный год. Правда, у клуба есть опция автоматического продления на 12 месяцев.



Интерес к Ромеро, который получает в Манчестере 60 тысяч фунтов в неделю, уже проявили "Вильярреал" и "Реал Сосьедад", однако к лету количество претендентов на Серхио может вырасти.



Также "Юнайтед" может попрощаться со своим третьим голкипером Грантом, который после своего перехода из "Стоука" в июле 2018 сыграл лишь два матча.



Контракт 37-летнего англичанина истекает в конце этого сезона, и никаких переговоров о продлении сотрудничества не ведется.



Конечно, "Юнайтед" принадлежит Дин Хендерсон, который сейчас проводит свой второй сезон подряд в аренде за "Шеффилд Юнайтед", однако игрок уже дал понять своему родному клубу, что не согласится на роль дублера Де Хеа.