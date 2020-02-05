"Юнайтед" могут потребоваться два новых голкипера летом
Грядущим летом "Манчестер Юнайтед" могут потребоваться сразу два новых голкипера, если Серхио Ромеро и Ли Грант покинут клуб.
Ромеро выступает за "красных дьяволов" с 2015 года, и за это время мог убедиться, что роль Давида Де Хеа как первого номера команды не подлежит сомнению, как был плохо ни играл испанец временами.
Кроме того, в сентябре Де Хеа покончил со спекуляциями насчет своего будущего, заключив новый долгосрочный контракт и тем самым лишив Ромеро шансов когда-либо стать основным голкипером "Юнайтед".
Как утверждает The Sun, Серхио отчаянно нуждается в регулярной игровой практике, и на "Олд Траффорд" ожидают ухода 32-летнего аргентинца после окончания этого сезона.
Это будет подходящий момент для продажи Ромеро, от действующего контракта которого остается только один полный год. Правда, у клуба есть опция автоматического продления на 12 месяцев.
Интерес к Ромеро, который получает в Манчестере 60 тысяч фунтов в неделю, уже проявили "Вильярреал" и "Реал Сосьедад", однако к лету количество претендентов на Серхио может вырасти.
Также "Юнайтед" может попрощаться со своим третьим голкипером Грантом, который после своего перехода из "Стоука" в июле 2018 сыграл лишь два матча.
Контракт 37-летнего англичанина истекает в конце этого сезона, и никаких переговоров о продлении сотрудничества не ведется.
Конечно, "Юнайтед" принадлежит Дин Хендерсон, который сейчас проводит свой второй сезон подряд в аренде за "Шеффилд Юнайтед", однако игрок уже дал понять своему родному клубу, что не согласится на роль дублера Де Хеа.
05.02.2020 11:00
Просмотров: 841
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Хендерсон норм дублером для Кепы будет.
(ответить)
Пару недель назад МЮ уже купил голкипера юношеской сборной Натана Бишопа.
(ответить)
Великого Кариуса пусть купят или самого дорого вратаря всей вселенной Кепу
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий