"Юнайтед" готов продать Погба по правильной цене

"Манчестер Юнайтед" открыт к продаже полузащитника Поля Погба грядущим летом по правильной цене.

Накануне стало известно, что Погба рассказал своим партнерам по команде о желании покинуть "Олд Траффорд". Об этом сообщило издание Manchester Evening News со ссылкой на свой источник в раздевалке.



Как утверждает Daily Mirror, эта новость не стала сюрпризом для руководства "красных дьяволов". Агент 26-летнего француза Мино Райола еще некоторое время назад поставил в известность вице-президента "Юнайтед" Эда Вудворда о желании своего клиента уйти.



В этом сезоне Погба отметился лишь шестью выходами в стартовом составе по причине проблем с лодыжкой, вдобавок у Поля остается только один полный год по действующему контракту плюс опция продления на 12 месяцев. На "Олд Траффорд" есть ощущение, что полузащитник просто потерял желание и мотивацию сражаться за клуб.



"Юнайтед" ожидает интереса к Погба со стороны "Реала" и "Ювентуса" по окончании сезона, и на "Олд Траффорд" готовы пойти на сделку, если за Поля, который в свое время стоил 89 миллионов фунтов, будут предложена адекватная сумма.