Клубы Премьер-Лиги обсудят восстановление сроков летнего трансферного окна

На этой неделе клубы Премьер-Лиги обсудят продление сроков летнего трансферного окна до конца августа.

Напомним, в 2018 году клубы высшего английского дивизиона проголосовали за то, чтобы закрывать трансферное окно за день до старта сезона.



Однако другие европейские лиги не поспешили последовать этому примеру. В результате в конце августа клубы Премьер-Лиги уже не могли подписывать игроков, но все еще могли их терять.



В своем первом интервью после избавления от приставки "временно исполняющий обязанности" Ричард Мастерс, исполнительный директор Премьер-Лиги, намекнул, что справедливость будет восстановлена.



"На текущей неделе мы проведем очередные дебаты на эту тему, и существует вероятность, что сроки летнего окна будут изменены".



"Возможно, клубы не захотят ограничивать себя на трансферном рынке после предыдущего окна, и это одна из главных причин, почему изменения могут быть приняты".



"Есть два варианта. Либо ничего не изменится, либо трансферный дедлайн будет сдвинут на конец месяца. Еще существует альтернативный вариант — гибридная модель, когда когда клубы Премьер-Лиги не смогут торговать друг с другом в конце лета".



"Поэтому клубы обсудят и решат для себя позже на этой неделе", — сообщил Мастерс Sky Sports.