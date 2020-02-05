Флорес предупредил насчет ожиданий от Игало

Экс-наставник "Уотфорда" Кике Санчес Флорес предупредил фанатов "Манчестер Юнайтед", что те не увидят лучшей игры в исполнении нападающего Одиона Игало раньше марта.

В свое время Флорес поработал с Игало не только в "Уотфорде", но и в "Шанхай Шеньхуа", откуда "красные дьяволы" арендовали Одиона до конца сезона в заключительный день зимнего трансферного окна.



Испанский тренер является большим поклонником Игало, но опасается, что 30-летний нигериец не станет тем "быстрым решением", на которое надеялись в "Юнайтед".



"Вообще говоря, главная проблема в том, как они тренируются в Китае. Это происходит не так, как в Англии".



"Разница в требованиях к физической готовности огромна, поэтому сможет ли он сразу заиграть в первой команде в Премьер-Лиге? Вероятно, ему потребуется один месяц, чтобы набрать оптимальную форму".



"Хорошая новость в том, что он хорошо знает свой организм, много работает над предотвращением травм и всегда остается после тренировок".



"Должен сказать, в Китае у меня было ощущение, что он старается ровно так же, как и у меня четыре года назад. В Китае мы чувствовали, что он может восстановить свою лучшую форму в любой команде Европы", — сообщил Флорес The Athletic.



Добавим, накануне "красные дьяволы" объявили, что Игало взял 25-й номер. Ранее под ним выступал капитан Антонио Валенсия.



