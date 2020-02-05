Моуриньо рассчитывает на Кейн в паре заключительных матчей

Харри Кейн и Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо надеется, что нападающий Харри Кейн вернется на пару заключительный матчей сезона Премьер-Лиги.

Напомним, сейчас капитан сборной Англии восстанавливается после операции на надорванном сухожилии бедра. Эту травму Харри получил против "Саутгемптона" 1 января.

В Северном Лондоне ожидают, что 26-летний Кейн вернется к тренировкам в апреле — за два месяца до старта Евро-2020. При таком раскладе Харри, возможно, будет готов к предпоследнему матчу "шпор" в этом сезоне Премьер-Лиги.

"Возможно, нам будет нужна победа в этом матче против "Лестера", чтобы достичь чего-нибудь — стать четвертыми, пятыми, шестыми. Возможно, мы будем нуждаться в победе, а он, возможно, поможет нам. Я надеюсь на это".

"Никакого рецидива нет, ничего не случилось, все нормально. Он спокойно лечится, процесс идет".

"Просто в случае с Уго Льорисом у меня было ощущение, что он вернется в феврале, а он вернулся в январе. Лучше не создавать ложных ожиданий и не подвергать игрока какому-либо давлению, поэтому посмотрим", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Кейн, Моуриньо, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2020 07:00

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  1. liverpool1892est 05.02.2020 07:21 # liverpool1892est
    Как думаете кого скорее уволят...Цыгана,Фродо или Сутулую собаку?

    (ответить)

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