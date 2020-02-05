Моуриньо рассчитывает на Кейн в паре заключительных матчей
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо надеется, что нападающий Харри Кейн вернется на пару заключительный матчей сезона Премьер-Лиги.
Напомним, сейчас капитан сборной Англии восстанавливается после операции на надорванном сухожилии бедра. Эту травму Харри получил против "Саутгемптона" 1 января.
В Северном Лондоне ожидают, что 26-летний Кейн вернется к тренировкам в апреле — за два месяца до старта Евро-2020. При таком раскладе Харри, возможно, будет готов к предпоследнему матчу "шпор" в этом сезоне Премьер-Лиги.
"Возможно, нам будет нужна победа в этом матче против "Лестера", чтобы достичь чего-нибудь — стать четвертыми, пятыми, шестыми. Возможно, мы будем нуждаться в победе, а он, возможно, поможет нам. Я надеюсь на это".
"Никакого рецидива нет, ничего не случилось, все нормально. Он спокойно лечится, процесс идет".
"Просто в случае с Уго Льорисом у меня было ощущение, что он вернется в феврале, а он вернулся в январе. Лучше не создавать ложных ожиданий и не подвергать игрока какому-либо давлению, поэтому посмотрим", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
05.02.2020 07:00
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