Долгожданный плеймейкер для "Юнайтед"

В последние сезоны одной из главных проблем "Манчестер Юнайтед" было отсутствие атакующего полузащитника, способного качественно выполнять работу плеймейкера. Поль Погба в этой роли нестабилен и регулярно травмируется, Хуан Мата уже не тот, а про Джесси Лингарда и говорить не приходится. Покупка португальца Бруну Фернандеша может стать долговременным решением этой проблемы.

"Манчестер" следил за Бруну длительное время, стабильно изъявляя желание подписать его, что, вероятно, и подкупило Фернандеша сейчас, когда у него был и ряд других предложений от топ-клубов. Он прекрасно понимает, что игрок его плана очень нужен "Юнайтед", и на "Олд Траффорд" он может получить большой простор для развития и правильную оценку своих способностей. Все же проблемы с последним пасом у "красных дьяволов" в последние годы были столь очевидными, что такой игрок, как Бруну, действительно может стать Мессией для команды и болельщиков.



Интересно, что Бруну мог достаться "Юнайтед" бесплатно немногим ранее, так как был в числе девяти игроков, которые расторгли контракт со "Спортингом" в одностороннем порядке после нападения болельщиков на базу клуба в 2018 году. Но затем Фернандеш все же согласился вернуться — к восстановленному на прежних условиях контракту, не пожелав извлекать выгоду из того, что большая часть ни в чем не повинных болельщиков пострадает из-за кучки дикарей. В том числе и поэтому сейчас Бруну провожали в "Юнайтед" тепло и дружелюбно — если бы он хотел, то покинул бы "Спортинг" уже давно.



В сравнительно небольшой стране, помешанной на футболе, сложно сохранять секрет, когда одного из ведущих игроков одного из самых популярных клубов приглашают в Премьер-Лигу. Когда Бруну вышел из дома на улицу, рядом с ним быстро оказался репортер телеканала SIC. "Еще не время для моего последнего сообщения фанатам "Спортинга", — с дружелюбной улыбкой сказал полузащитник. По крайней мере, подтвердит ли он то, что Премьер-Лига является его приоритетом? "Да, так было всегда", — сказал Фернандеш, не задумываясь.



Все шло к тому, что капитан "Спортинга" отправится в Премьер-Лигу. В прошлом году было совершенно ясно, что "Спортинг" будет удерживать его как можно дольше, но с его талантом, требующим более широкой аудитории, это было бы трудно даже в случае, если бы клуб находилчя в лучшей финансовой форме. Потому, понимая, что время Фернандеша в клубе близится к концу, в "Спортинге" наслаждались каждым матчем Бруну и каждым его забитым мячом — начиная с его гола в ворота "Бенфики" в апреле прошлого года и заканчивая ударом, который помог уйти от поражений в финале Кубка Португалии-2019. Мечтать о чемпионстве нынешний "Спортинг" не мог, но победа сразу в двух португальских кубках была достойным результатом для переживающих не лучшие времена "львов".



Это было долгое прощание — переговоры между "Юнайтед" и "Спортингом" шли тяжело и немного затянулись, поэтому перед тем, как контракт Бруну на пять лет все же был подписан с суммой компенсации для "Спортинга" в 46 миллионов фунтов, Фернандеш провел сразу несколько прощальных матчей. Царствование Фернандеша на "Жозе Алваладе" завершилось скромной победой над "Маритиму" в понедельник — решающий гол Кристиан Борха забил с его передачи, но и сам Бруну мог отличиться, проверив на прочность перекладину.



Все было, как обычно: Бруну Фернандеш вел игру "Спортинга", дрейфовал от центра к левому флангу, отдавал передачи, управлял игрой и ее темпом, подсказывал товарищам. Он был именно тем игроком, который нужен "Юнайтед" здесь и сейчас, но у многих есть сомнения в том, сможет ли Бруну быть таким же крутым в топ-клубе, если до сих пор он не был востребован большими командами до достижения 25-летия. В современном футболе первоклассные таланты попадают в топ-клубы уже в 21 год, и от них ждут прогресса и качественной игры, но не всегда получают этого — хорошим примером может служить новый одноклубник Бруну Антони Мартиаль. Возможно, опыт Фернандеша, полученный к его 25 годам, как раз будет преимуществом, которое позволит адаптироваться на "Олд Траффорд" — в команде, которая не отличается стабильностью.



Карьера Фернандеша складывалась до сих пор достаточно необычно. Он оказался легким на подъем в юном возрасте и не побоялся сменить академию "Боавишты" на "Новару", когда большинство его сверстников мечтали о попадании в состав "Порту", "Бенфики" или "Спортинга".



Во многом Бруну сформировался как игрок в итальянском футболе, чем и объясняется его безупречная тактическая выучка. Точность его передач и способность менять темп игры не слишком характерны для атакующих полузащитников, забивающих много голов ударами с дальней и средней дистанции. По стилю игры Бруну больше всего похож в Премьер-Лиге на Кевина Де Брюйне и ушедшего в "Интер" Кристиана Эриксена — еще одного игрока, оказавшегося на радаре у скаутов "Юнайтед" при поиске плеймейкера.



Несмотря на свой небольшой рост, Бруну достаточно крепкий игрок, которого сложно запугать. Он прошел школу Серии Б, где техничным игрокам достаточно сложно проявить себя без стального характера, а вдобавок он многому научился у одного из лучших нападающих Серии А последних лет Антонио Ди Натале.



Когда Бруну перебрался в 2013 году в "Удинезе", он оказался под влиянием величайшего игрока этого клуба в истории — Ди Натале посчитал собственным долгом взять португальца под жесткую опеку, так как видел, что имеет дело с большим талантом. "Бруну Фернандеш раздражает меня", — сказал однажды Ди Натале. "Потому что он молод, и из нас двоих у него лучше техника. У него невероятные ноги, но время от времени он выпадает из игры". Перед тем, как сказать это публично, Ди Натале поделился своим мнением с Бруну один на один. Фернандеш признает, что научился у Тото многому — от удара по мячу, до улучшения своего тела.



К тому времени, как Фернандеш провел отличный сезон в "Сампдории" в чемпионате 2016/17, он значительно повзрослел, и хотя для "Спортинга" 8.5 млн. евро, отданные за Бруну, стали вторым по величине трансфером в истории, эта решение казалось ставкой без риска.



Получив таких надежных партнеров в центре поля, как Вильям Карвалью и Родриго Баталья, Бруну Фернандеш расцвел в атакующей роли в команде, которая всегда ставила перед собой цель играть красиво. Он сочетал в себе способность забивать и помогать партнерам, находясь за спиной Баса Доста — единственного игрока, который обошелся "Спортингу" дороже. Увы, но эта многообещающая связка распалась после того вопиющего происшествия на базе клуба, когда ультрас атаковали игроков, оказавшихся неспособными завоевать путевку в Лигу Чемпионов.



Бруну Фернандеш не покинул команду летом 2018 года и провел свой лучший пока что сезон в карьере, забив 33 мяча во всех турнирах в составе "Спортинга". В этом сезоне он был не менее крут и ушел в "Юнайтед" с показателем 15 мячей во всех соревнованиях за полсезона, но "Спортинг" это никак не приблизило к Лиге Чемпионов — отрыв "Бенфики" и "Порту" столь велик, что "львы" вместе с "Брагой" могут мечтать только о Лиге Европы.



Чтобы сыграть в Лиге Чемпионов в составе "Юнайтед", Бруну Фернандешу придется сильно постараться — его новый клуб пребывает в положении, схожем с тем, что наблюдалось в "Спортинге", но, безусловно, внимания к его персоне на "Олд Траффорд" будет значительно больше, а Премьер-Лига станет более привлекательной витриной для демонстрации его талантов.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru