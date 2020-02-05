"Ливерпуль" вышел на "Челси" в Кубке Англии благодаря своим юниорам

Соперником "Челси" по 5-му раунду Кубка Англии стал "Ливерпуль", чьи юниоры в переигровке одолели "Шрюсбери".

Единственный гол в матче на "Энфилде" был забит на 75-й минуте, когда после дальнего заброса защитник "Шрюсбери" Ро-Шон Уильямс головой отправил мяч в собственные ворота — 1:0.



Стоит отметить, что ранее в матче Шон Уолли поразил ворота "красных", но гол не был засчитан системой VAR — офсайд.



Таким образом, юниоры "Ливерпуля" достойно справились со своей задачей, предоставив передышку Юргену Клоппу и первой команде, которой в следующем раунде играть с "Челси".



Также в 5-й раунд вышли "Дерби", "Рединг", "Бирмингем" и "Ньюкасл".



"Ливерпуль" — "Шрюсбери" — 1:0 (0:0)



Гол: Уильямс 75 (авт).



"Ливерпуль": Келлехер, Уильямс, Хувер, Ван ден Берг, Льюис, Чиривелла, Кларксон (Бойс 90), Кейн, Эллиотт (Диксон-Боннер 90), Джонс, Миллар (Харди 82).



"Оксфорд" — "Ньюкасл" — 2:3 (0:2) после экстра-таймов



Голы: Келли 84, Холланд 90 — Шон Лонгстафф 15, Жоэлинтон 30, Сен-Максимен 116.



"Ньюкасл": Дарлоу, Шер, Ласселлс, Лежен (Кларк 97), Йедлин, Ритчи, Бенталеб (Атсу 103), Мэтти Лонгстафф, Шон Лонгстафф, Альмирон (Хейден 90), Жоэлинтон (Сен-Максимен 37).



"Бирмингем" — "Ковентри" — 2:2 (0:0) после экстра-таймов, победа "Бирмингема" по пенальти — 4:1



Голы: Дин 90, Бела 120 — Бакайоко 50, Бьяму 114.



"Кардифф" — "Рединг" — 3:3 (1:0) после экстра-таймов, победа "Рединга" по пенальти — 4:1



Голы: Мерфи 19, 93, Глатцель 54 — Ричардс 69, Риномхота 79, Мейте 116.



"Дерби" — "Нортхэмптон" — 4:2 (2:0)



Голы: Виздом 28, Холмс 35, Марриотт 51, Руни 77 (пен) — Адамс 47, Хоскинс 84 (пен).



