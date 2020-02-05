"Ливерпуль" вышел на "Челси" в Кубке Англии благодаря своим юниорам
Соперником "Челси" по 5-му раунду Кубка Англии стал "Ливерпуль", чьи юниоры в переигровке одолели "Шрюсбери".
Единственный гол в матче на "Энфилде" был забит на 75-й минуте, когда после дальнего заброса защитник "Шрюсбери" Ро-Шон Уильямс головой отправил мяч в собственные ворота — 1:0.
Стоит отметить, что ранее в матче Шон Уолли поразил ворота "красных", но гол не был засчитан системой VAR — офсайд.
Таким образом, юниоры "Ливерпуля" достойно справились со своей задачей, предоставив передышку Юргену Клоппу и первой команде, которой в следующем раунде играть с "Челси".
Также в 5-й раунд вышли "Дерби", "Рединг", "Бирмингем" и "Ньюкасл".
"Ливерпуль" — "Шрюсбери" — 1:0 (0:0)
Гол: Уильямс 75 (авт).
"Ливерпуль": Келлехер, Уильямс, Хувер, Ван ден Берг, Льюис, Чиривелла, Кларксон (Бойс 90), Кейн, Эллиотт (Диксон-Боннер 90), Джонс, Миллар (Харди 82).
"Оксфорд" — "Ньюкасл" — 2:3 (0:2) после экстра-таймов
Голы: Келли 84, Холланд 90 — Шон Лонгстафф 15, Жоэлинтон 30, Сен-Максимен 116.
"Ньюкасл": Дарлоу, Шер, Ласселлс, Лежен (Кларк 97), Йедлин, Ритчи, Бенталеб (Атсу 103), Мэтти Лонгстафф, Шон Лонгстафф, Альмирон (Хейден 90), Жоэлинтон (Сен-Максимен 37).
"Бирмингем" — "Ковентри" — 2:2 (0:0) после экстра-таймов, победа "Бирмингема" по пенальти — 4:1
Голы: Дин 90, Бела 120 — Бакайоко 50, Бьяму 114.
"Кардифф" — "Рединг" — 3:3 (1:0) после экстра-таймов, победа "Рединга" по пенальти — 4:1
Голы: Мерфи 19, 93, Глатцель 54 — Ричардс 69, Риномхота 79, Мейте 116.
"Дерби" — "Нортхэмптон" — 4:2 (2:0)
Голы: Виздом 28, Холмс 35, Марриотт 51, Руни 77 (пен) — Адамс 47, Хоскинс 84 (пен).
#EmiratesFACup pic.twitter.com/IgQDJnLIXa— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 4, 2020
05.02.2020 01:15
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Последние комментарии:
Наш детский сад убил последнюю надежду проебалси на хоть какой-то кубок в этом сезоне)
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В связи с отсутствием официальных трансляций удалось посмотреть только вторую половину матча, но и этого хватило, чтобы понять, что резерв ЛФК под руководством Нила Киртчли владел преимуществом и вышел в следующий раунд кубка Англии по игре и здорово, что болельщики вообще заполнили стадион при данных обстоятельствах. В итоге всё решила безобидная подача с правого фланга Неко Уильямса, которая привела к автоголу его однофамильца, защитника Шрусбери. Следующий матч кубка смотреть будет уже интереснее.
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На матч с Прое6алси этот состав можно разбавить Лалланой, Шакири и все равно пройдём
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Снова с шульсбури играть
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Матч не смотрел, но гол красивый, эмоции ниггера улыбают))
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Одолели со счетом 0-0 ))
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Еще бы Челси молодежкой пройти)
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