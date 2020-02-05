Пеллегрини назвал виноватого в своем увольнении из "Вест Хэма"

Мануэль Пеллегрини считает, что ужасная форма голкипера Роберто стала причиной его увольнения с поста главного тренера "Вест Хэма".

Пеллегрини и спортивный директор Марио Хусильос — уволенный в конце декабря вместе с Мануэлем — привели Роберто в лондонский клуб прошлым летом в качестве дублера для Лукаша Фабиански.



Однако в начале сезона "молотобойцы" на четыре месяца потеряли Фабиански с травмой, а Роберто, от которого клуб избавился в прошлом месяце, совершенно не потянул уровень Премьер-Лиги. Пеллегрини лишь остается жалеть об этом.



"К сожалению, у нас случилась большая травма, мы потеряли своего основного голкипера на четыре месяца. А игра второго голкипера не соответствовала ожиданиям".



"Он (Роберто) был ответственен за несколько пропущенных голов. Команда потеряла уверенность в себе, мы не добивались результатов, и владельцы решились на кардинальные меры".



"В футболе ты в первую очередь всегда должен осознавать, что на тебе лежит ответственность. С тобой могут случаться подобные негативные серии".



"Игроки теряют уверенность в себе, и ты, будучи тренером, должен найти решение. Ты не всегда его находишь, а порой руководство оказывается нетерпеливо".



"Это же случалось с Моуриньо, Почеттино, Эмери... Я столкнулся с этим впервые", — сообщил Пеллегрини чилийской газете La Tercera.