"Атлетико" проявляет интерес к Почеттино

"Атлетико" может помешать возвращению Маурисио Почеттино в Премьер-Лигу, рассматривая бывшего главного тренера "Тоттенхэма" на замену Диего Симеоне.

Симеоне тренирует "Атлетико" с 2011 года и прежде еще никогда не находился под столь серьезным давлением, как сейчас. В данный момент "матрасники" только шестые в Ла Лиге, рискуя остаться без Лиги Чемпионов на будущий сезон.



Говоря о Лиге Чемпионов, стоит отметить, что соперником "Атлетико" по 1/8 стал грозный "Ливерпуль". Досрочный вылет из европейского соревнования может дополнительно пошатнуть позиции Диего.



Как утверждает The Telegraph, спортивный директор "Атлетико" Андреа Берта является большим поклонником Почеттино и готов позвать Маурисио, если дальнейшее сотрудничество с Симеоне будет невозможно.



Активность "Атлетико" может вызвать беспокойство в стане "Манчестер Юнайтед", который имеет давний интерес к Почеттино и, вероятно, до сих пор не отбросил мысли о приглашении аргентинского специалиста на место Оле Гуннара Сульшера.



Добавим, что в прошлом месяце Почеттино заявил, что его следующее место работы будет в Англии или Испании.