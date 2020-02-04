"Атлетико" проявляет интерес к Почеттино
"Атлетико" может помешать возвращению Маурисио Почеттино в Премьер-Лигу, рассматривая бывшего главного тренера "Тоттенхэма" на замену Диего Симеоне.
Симеоне тренирует "Атлетико" с 2011 года и прежде еще никогда не находился под столь серьезным давлением, как сейчас. В данный момент "матрасники" только шестые в Ла Лиге, рискуя остаться без Лиги Чемпионов на будущий сезон.
Говоря о Лиге Чемпионов, стоит отметить, что соперником "Атлетико" по 1/8 стал грозный "Ливерпуль". Досрочный вылет из европейского соревнования может дополнительно пошатнуть позиции Диего.
Как утверждает The Telegraph, спортивный директор "Атлетико" Андреа Берта является большим поклонником Почеттино и готов позвать Маурисио, если дальнейшее сотрудничество с Симеоне будет невозможно.
Активность "Атлетико" может вызвать беспокойство в стане "Манчестер Юнайтед", который имеет давний интерес к Почеттино и, вероятно, до сих пор не отбросил мысли о приглашении аргентинского специалиста на место Оле Гуннара Сульшера.
Добавим, что в прошлом месяце Почеттино заявил, что его следующее место работы будет в Англии или Испании.
04.02.2020 23:00
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