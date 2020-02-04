Моуриньо объяснился насчет вирусного видео после матча с "Сити"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал ставшее вирусным видео со своей реакцией во время матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

В минувший уикенд "шпоры" отпраздновали победу над действующим чемпионом Премьер-Лиги со счетом 2:0, причем большое влияние на игру, как и во многих других матчах сезона, оказала система VAR.



Также VAR стала той причиной, по которой Моуриньо, усевшись на свое место в первом тайме, затем рванул вместе со своим ассистентом к четвертому арбитру, чтобы потребовать вторую желтую карточку для Рахима Стерлинга после отраженного Уго Льорисом пенальти. Однако Жозе может все объяснить.



"Это видео стало вирусным в смешном отношении. Я бы сказал, в смешном отношении, а не в хорошем отношении".



"Тот факт, что сейчас нам разрешено смотреть на экраны... Думаю, это не есть хорошо для эмоций, для наших эмоций, потому что мы смотрим ровно те же повторы, что и арбитры из видеостудии".



"В то же время рефери в поле лишены такой возможности, в отличие от нас. Как я уже говорил раньше, решения принимают люди, которые находятся в 200 милях, и эти люди порой не видят вещей, которые видим мы".



"Помню, в сезоне 2004/05 я пытался пронести экран на скамейку, и мне запретили это сделать, сославшись на правила. Теперь это разрешено".



"Поэтому я не думаю, что это хорошо для эмоций. Моя реакция стала следствием всего того, что я увидел в повторах по экрану. Я посмотрел ситуацию с Деле Алли, я посмотрел пенальти и то, как игрок притворялся в попытке заработать еще один пенальти. Я посмотрел все это, и это вызывает эмоции. Хорошо, это видео стало вирусным, но по неправильным причинам", — цитирует Моуриньо Goal.



