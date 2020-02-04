Лофтус-Чик впервые за девять месяцев сыграл в футбол

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик впервые за девять последних месяцев сыграл в футбол, приняв участие в товарищеском матче за закрытыми дверьми.

Напомним, Лофтус-Чик находился вне игры с мая прошлого года, когда "синие" по прихоти своего владельца Романа Абрамовича полетели в Бостон для товарищеского матч с "Нью-Инглэнд Революшн".



Тогда Рубен надорвал ахилл и был вынужден пропустить финал Лиги Европы против "Арсенала", а также плей-офф Лиги Наций со сборной Англии.



Однако сейчас 24-летний полузащитник уже стремительно набирает форму и во вторник сыграл 60 минут за резервную команду "Челси" против коллег из "Брайтона", сообщает The Guardian. Это был неофициальный матч, и проходил он без зрителей.



Если после этого матча у организма не возникнет никакой негативной реакции, Лофтус-Чик сыграет еще несколько матчей за резерв "Челси" в этом месяце, прежде чем будет готов для первой команды.