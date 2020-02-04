Президент "Баварии" подтвердил интерес к Сане

Президент "Баварии" Герберт Хайнер подтвердил, что его клуб сохраняет интерес к вингеру "Манчестер Сити" Лерою Сане.

На днях главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола подарил надежду фанатам своего клуба, заявив, что Сане вовсе не отказывался от нового контракта, а просто пока не дал своего ответа на выдвинутое много месяцев назад предложение.



Очевидно, основным фактором, почему Лерой до сих пор сомневается, является "Бавария", которая прошлым летом устроила настоящую охоту за своим соотечественником, оставив того в покое только после тяжелой травмы.



И "Бавария", судя по всему, собирается вернуться за 24-летним вингером, когда сезон закончится.



"Лерой Сане — замечательный игрок, в котором мы заинтересованы. Это хорошо известный факт. Теперь мы посмотрим, в каком состоянии он возвращается после травмы", — цитирует Хайнера Goal.