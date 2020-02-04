"Челси" выделит Лэмпарду более 150 млн. фунтов на летние трансферы
Боссы "Челси" готовы выделить главному тренеру Фрэнку Лэмпарду более 150 миллионов фунтов на укрепление состава грядущим летом.
Добившись досрочного снятия трансферного запрета через апелляцию в Спортивный арбитражный суд, "синие" так и не смогли совершить ни одного приобретения в январе.
Отсутствие новичков очень расстроило Лэмпарда, неоднократно озвучивавшего просьбу о приглашении нападающего, который бы помог облегчить бремя Тэмми Абрахэма.
Однако по окончании сезона Фрэнк сможет сделать то, чего не сделал в январе. Лондонский клуб выделит своему наставнику солидные средств на укрепление состава, утверждает Evening Standard.
Летом "Челси" снова попытается приобрести нападающего, и во главе списка Лэмпарда по-прежнему находится Мусса Дембеле, за которого "Лион", вероятно, попросит более 60 млн. фунтов.
Также "синие" планируют купить вингера, ожидая ухода Педро и опасаясь расставания с Виллианом. В шорт-листе "Челси" по укреплению этой позиции значатся Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии", Уилфрид Заха из "Кристал Пэлас" и Хаким Зийеш из "Аякса".
04.02.2020 18:00
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Последние комментарии:
санчо + вернер/дембеле будут стоить этой суммы
но с учетом продаж алонсо, мозеса, бакайоко, дринка, мораты (уже согласовано), дзаппакосты, баркли (?) и одного как минимум цз, можно добротно закупить топ ЛЗ и ЦЗ
на счет кепы явно преувиличивает пресса, даже если будет продажа то это само по себе обособлено от остальных трансферов, но скорее вместо джонни синса купят нового качественного дублера и все на этом
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Отлично, как раз на две кепы хватит
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Дембеле 60
Санчо 100+
Заха 50+++
Зийеш 40++
150млн на двоих
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Кулибали, Мбаппе, Санчо, Вернер, Чилуэлл, Зийеш, как раз на всех хватает)
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Проорал с такой новости
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Чисто поорать с такой новости.
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