"Челси" выделит Лэмпарду более 150 млн. фунтов на летние трансферы

Фрэнк Лэмпард Боссы "Челси" готовы выделить главному тренеру Фрэнку Лэмпарду более 150 миллионов фунтов на укрепление состава грядущим летом.

Добившись досрочного снятия трансферного запрета через апелляцию в Спортивный арбитражный суд, "синие" так и не смогли совершить ни одного приобретения в январе.

Отсутствие новичков очень расстроило Лэмпарда, неоднократно озвучивавшего просьбу о приглашении нападающего, который бы помог облегчить бремя Тэмми Абрахэма.

Однако по окончании сезона Фрэнк сможет сделать то, чего не сделал в январе. Лондонский клуб выделит своему наставнику солидные средств на укрепление состава, утверждает Evening Standard.

Летом "Челси" снова попытается приобрести нападающего, и во главе списка Лэмпарда по-прежнему находится Мусса Дембеле, за которого "Лион", вероятно, попросит более 60 млн. фунтов.

Также "синие" планируют купить вингера, ожидая ухода Педро и опасаясь расставания с Виллианом. В шорт-листе "Челси" по укреплению этой позиции значатся Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии", Уилфрид Заха из "Кристал Пэлас" и Хаким Зийеш из "Аякса".


Метки трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2020 18:00

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  1. godlike 04.02.2020 18:43 # godlike
    санчо + вернер/дембеле будут стоить этой суммы

    но с учетом продаж алонсо, мозеса, бакайоко, дринка, мораты (уже согласовано), дзаппакосты, баркли (?) и одного как минимум цз, можно добротно закупить топ ЛЗ и ЦЗ

    на счет кепы явно преувиличивает пресса, даже если будет продажа то это само по себе обособлено от остальных трансферов, но скорее вместо джонни синса купят нового качественного дублера и все на этом

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  2. mrjingles 04.02.2020 18:20 # mrjingles
    Отлично, как раз на две кепы хватит

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  3. wengerrrro 04.02.2020 18:13 # wengerrrro
    Дембеле 60
    Санчо 100+
    Заха 50+++
    Зийеш 40++
    150млн на двоих

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  4. alexomck 04.02.2020 18:08 # alexomck
    Кулибали, Мбаппе, Санчо, Вернер, Чилуэлл, Зийеш, как раз на всех хватает)

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  5. pistolero-lfc 04.02.2020 18:03 # pistolero-lfc
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  6. sellman 04.02.2020 18:02 # sellman
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