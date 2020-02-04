Триппьер пропустит первый матч с "Ливерпулем"

Английский защитник "Атлетико" Киран Триппьер перенес операцию на пахе и теперь, вероятно, пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" 18 февраля.

Последний раз Триппьер, уехавший в Мадрид прошлым летом из "Тоттенхэма", выходил на поле еще в матче за Суперкубок Испании против "Реала" 12 января.



С тех пор Киран пропустил шесть матчей своего клуба, а сегодня "Атлетико" объявил, что 29-летний игрок сборной Англии был прооперирован.



"Матрасники" не называют сроки восстановления Триппьера, однако Sky Sports ожидает, что Киран пропустит минимум месяц и, таким образом, почти гарантированно не сыграет против "Ливерпуля" на "Ванда Метрополитано" через две недели.



Добавим, что "Атлетико" нанесет ответный визит "Ливерпулю" 11 марта, и Триппьеру придется постараться, чтобы не пропустить поездку на родину.