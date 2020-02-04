Погба сообщил партнерам по "Юнайтед", что хочет уйти

Полузащитник Поль Погба сообщил своим партнерам по "Манчестер Юнайтед", что по-прежнему хочет покинуть клуб и надеется осуществить задуманное грядущим летом.

Впервые Погба обозначил свое намерение покинуть "Олд Траффорд" прошлым летом. На это же неоднократно намекал агент игрока Мино Райола.



Этот сезон совершенно не складывается для 26-летнего француза, который из-за травмы лодыжки и последующего рецидива отметился лишь шестью появлениями в стартовом составе "красных дьяволов".



Как сообщает авторитетное издание Manchester Evening News со ссылкой на свой источник в раздевалке "Юнайтед", игроки первой команды отлично осведомлены о желании Погба сменить обстановку — Поль сам рассказал им об этом.



Погба остается популярной фигурой в раздевалке, и большинство игроков убеждено, что в лучших интересах "Юнайтед" будет отпустить Поля, чья "голова в данный момент не в клубе".



Сейчас Погба уже вступил в заключительные 18 месяцев по своему контракту, хотя у "дьяволов" остается опция автоматического продления на один год.



Прошлым летом "Юнайтед" оценивал Погба в 180 миллионов фунтов. Настойчивое желание Погба уйти, проблемы Поля со здоровьем и сокращение остаточного срока по контракту обязывают "дьяволов" поумерить свои аппетиты.