Погба сообщил партнерам по "Юнайтед", что хочет уйти
Полузащитник Поль Погба сообщил своим партнерам по "Манчестер Юнайтед", что по-прежнему хочет покинуть клуб и надеется осуществить задуманное грядущим летом.
Впервые Погба обозначил свое намерение покинуть "Олд Траффорд" прошлым летом. На это же неоднократно намекал агент игрока Мино Райола.
Этот сезон совершенно не складывается для 26-летнего француза, который из-за травмы лодыжки и последующего рецидива отметился лишь шестью появлениями в стартовом составе "красных дьяволов".
Как сообщает авторитетное издание Manchester Evening News со ссылкой на свой источник в раздевалке "Юнайтед", игроки первой команды отлично осведомлены о желании Погба сменить обстановку — Поль сам рассказал им об этом.
Погба остается популярной фигурой в раздевалке, и большинство игроков убеждено, что в лучших интересах "Юнайтед" будет отпустить Поля, чья "голова в данный момент не в клубе".
Сейчас Погба уже вступил в заключительные 18 месяцев по своему контракту, хотя у "дьяволов" остается опция автоматического продления на один год.
Прошлым летом "Юнайтед" оценивал Погба в 180 миллионов фунтов. Настойчивое желание Погба уйти, проблемы Поля со здоровьем и сокращение остаточного срока по контракту обязывают "дьяволов" поумерить свои аппетиты.
04.02.2020 16:00
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Последние комментарии:
Погба это уже давно не футболист
кто его возьмет даже за 50 млн? за что? никто не знает как он сейчас играет
он перейдет и опять начнет творить куйню с его характером, или сломается с его "травматичностью", или просто не наберет форму
сам загубил свою карьеру
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и нет никакой травмы лол
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Что самое забавное, на бумаге, год назад, Манчестер Юнайтед лично у меня вызывал опасения большие, Санчес, Лукаку, Погба, Де Хея, Марсиаль, Реш и тд. Это состав для уверенного попадания в топ-3. Казалось бы) вот оно как вышло. Даже 80-миллионный защ не гарант качественного скачка вверх
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Переход в МЮ(из за питора агента) сгубил карьеру Поля, перейди он тогда в Челси..
Чемпионская связка, Канте Погба была бы не только в сборной..
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только 26?
ещё успеет в Юве, назад в МЮ, и ещё раз в Юве)
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Еще 2 года по контракту, кому ты нахуй нужен за 150? Будешь гнить в резерве
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Были бы у скама яйца, начали бы хотя бы штрафовать покпу за такое насрательское в скам отношение. Но унитазейд на классе дает себя доить и принимает еще сверху.
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куда пропала Меган Фокс, такая бомба была
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Экс-игрок «Ливерпуля» Лазар Маркович
«Марио Балотелли — самый сумасшедший футболист, которого я когда-либо встречал. В хорошем смысле, конечно. Однажды он пропустил тренировку, потому что ему нужно было уехать в аэропорт, чтобы встретить свою собаку.
Но кто знает, почему он на самом деле пропустил тренировку. В любом случае тренеру он объяснил свое отсутствие именно так.
Был ли в ярости Брендан Роджерс? Нет, нет, о чем вы. Для Марио это было нормой»
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в любой ситуации, в Юве или ПСЖ, будет обмен с доплатой типа Погба = Рабьо + баблос. Сказать точно по этом трансферу можно только одно - Райола наварится.
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В ПСЖ перейдёт.
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