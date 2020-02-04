Погба сообщил партнерам по "Юнайтед", что хочет уйти

Поль Погба Полузащитник Поль Погба сообщил своим партнерам по "Манчестер Юнайтед", что по-прежнему хочет покинуть клуб и надеется осуществить задуманное грядущим летом.

Впервые Погба обозначил свое намерение покинуть "Олд Траффорд" прошлым летом. На это же неоднократно намекал агент игрока Мино Райола.

Этот сезон совершенно не складывается для 26-летнего француза, который из-за травмы лодыжки и последующего рецидива отметился лишь шестью появлениями в стартовом составе "красных дьяволов".

Как сообщает авторитетное издание Manchester Evening News со ссылкой на свой источник в раздевалке "Юнайтед", игроки первой команды отлично осведомлены о желании Погба сменить обстановку — Поль сам рассказал им об этом.

Погба остается популярной фигурой в раздевалке, и большинство игроков убеждено, что в лучших интересах "Юнайтед" будет отпустить Поля, чья "голова в данный момент не в клубе".

Сейчас Погба уже вступил в заключительные 18 месяцев по своему контракту, хотя у "дьяволов" остается опция автоматического продления на один год.

Прошлым летом "Юнайтед" оценивал Погба в 180 миллионов фунтов. Настойчивое желание Погба уйти, проблемы Поля со здоровьем и сокращение остаточного срока по контракту обязывают "дьяволов" поумерить свои аппетиты.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1483

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. wengerrrro 04.02.2020 17:05 # wengerrrro
    Погба это уже давно не футболист
    кто его возьмет даже за 50 млн? за что? никто не знает как он сейчас играет
    он перейдет и опять начнет творить куйню с его характером, или сломается с его "травматичностью", или просто не наберет форму
    сам загубил свою карьеру

    (ответить)

  2. ibe 04.02.2020 17:01 # ibe
    и нет никакой травмы лол

    (ответить)

  3. ibe 04.02.2020 17:00 # ibe
    Что самое забавное, на бумаге, год назад, Манчестер Юнайтед лично у меня вызывал опасения большие, Санчес, Лукаку, Погба, Де Хея, Марсиаль, Реш и тд. Это состав для уверенного попадания в топ-3. Казалось бы) вот оно как вышло. Даже 80-миллионный защ не гарант качественного скачка вверх

    (ответить)

  4. selta 04.02.2020 16:57 # selta
    Переход в МЮ(из за питора агента) сгубил карьеру Поля, перейди он тогда в Челси..
    Чемпионская связка, Канте Погба была бы не только в сборной..

    (ответить)

  5. alexomck 04.02.2020 16:54 # alexomck
    только 26?
    ещё успеет в Юве, назад в МЮ, и ещё раз в Юве)

    (ответить)

  6. quavo 04.02.2020 16:47 # quavo
    Еще 2 года по контракту, кому ты нахуй нужен за 150? Будешь гнить в резерве

    (ответить)

  7. gerrard08 04.02.2020 16:27 # gerrard08
    Были бы у скама яйца, начали бы хотя бы штрафовать покпу за такое насрательское в скам отношение. Но унитазейд на классе дает себя доить и принимает еще сверху.

    (ответить)

  8. wengerrrro 04.02.2020 16:15 # wengerrrro
    куда пропала Меган Фокс, такая бомба была

    (ответить)

  9. ry-l 04.02.2020 16:08 # ry-l
    Экс-игрок «Ливерпуля» Лазар Маркович

    «Марио Балотелли — самый сумасшедший футболист, которого я когда-либо встречал. В хорошем смысле, конечно. Однажды он пропустил тренировку, потому что ему нужно было уехать в аэропорт, чтобы встретить свою собаку.

    Но кто знает, почему он на самом деле пропустил тренировку. В любом случае тренеру он объяснил свое отсутствие именно так.

    Был ли в ярости Брендан Роджерс? Нет, нет, о чем вы. Для Марио это было нормой»

    (ответить)

  10. lfcynwa 04.02.2020 16:02 # lfcynwa
    в любой ситуации, в Юве или ПСЖ, будет обмен с доплатой типа Погба = Рабьо + баблос. Сказать точно по этом трансферу можно только одно - Райола наварится.

    (ответить)

  11. fc-zenit 04.02.2020 16:00 # fc-zenit
    В ПСЖ перейдёт.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: