Мустафи задумался бы о завершении карьеры, если бы чувствовал себя бесполезным

Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи заявил, что он бы задумался о завершении игровой карьеры, если бы чувствовал себя бесполезным для команды.

В последние годы к игре Мустафи существовали большие вопросы. Порой фанаты делали Шкодрана козлом отпущения за провалы команды в обороне.



Однако после назначения Микеля Артеты главным тренером Мустафи выглядит другим игроком и постепенно возвращает уважение к себе. Сам 27-летний немец никогда не переставал верить в себе.



"В конце концов мы знаем, как устроен футбол. Ты всегда получаешь шансы, всегда получаешь возможности начать заново и попробовать снова, а когда ты начинаешь чувствовать себя бесполезным, думаю, в этот момент пора из футбола".



"Профессионал не должен так думать. Что касается меня, я всегда стараюсь отложить в сторону личное и быть готовым помогать команде. Я всегда готов, когда команд нуждается во мне — не только в матчах, но и на тренировках".



"Когда дела идут хорошо, профессионалом быть легко. Но я думаю, важно оставаться профессионалом, и когда у тебя лично что-то не ладится".



"В конце концов мы здесь для того, чтобы работать и играть за большой клуб. Я всегда хочу быть готовым, и когда команда или тренер нуждаются во мне, я всегда к их услугам", — сообщил Мустафи Evening Standard.