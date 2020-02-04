"Ливерпуль" работает над новыми контрактами с Алиссоном и Ван Дейком

"Ливерпуль" работает над заключением новых контрактов с голкипером Алиссоном и защитником Виргилом Ван Дейком.

В свое время Алиссон и Ван Дейк переходили в "Ливерпуль" как самые дорогие футболисты мира на своих позициях, однако это оказались более чем успешные инвестиции.



Эти двое игроков трансформировали "красных" в доминирующую силу не только на внутренней, но и на европейской арене, поэтому теперь приоритет для мерсисайдского клуба — сохранить костяк команды.



За последнее время "Ливерпуль" уже продлил сотрудничество с Джо Гомесом, Трентом Александер-Арнольдом и Энди Робертсоном. Сделав то же самое с Алиссоном и Ван Дейком, "красные" гарантируют, что их оборонительная линия останется неизменной на следующие пять лет, как минимум.



Как сообщает The Independent, решить вопрос с будущим Алиссона и Ван Дейка — приоритетная задача для "Ливерпуля", и на "Энфилде" надеются достичь цели как можно скорее.