"Ливерпуль" работает над новыми контрактами с Алиссоном и Ван Дейком
"Ливерпуль" работает над заключением новых контрактов с голкипером Алиссоном и защитником Виргилом Ван Дейком.
В свое время Алиссон и Ван Дейк переходили в "Ливерпуль" как самые дорогие футболисты мира на своих позициях, однако это оказались более чем успешные инвестиции.
Эти двое игроков трансформировали "красных" в доминирующую силу не только на внутренней, но и на европейской арене, поэтому теперь приоритет для мерсисайдского клуба — сохранить костяк команды.
За последнее время "Ливерпуль" уже продлил сотрудничество с Джо Гомесом, Трентом Александер-Арнольдом и Энди Робертсоном. Сделав то же самое с Алиссоном и Ван Дейком, "красные" гарантируют, что их оборонительная линия останется неизменной на следующие пять лет, как минимум.
Как сообщает The Independent, решить вопрос с будущим Алиссона и Ван Дейка — приоритетная задача для "Ливерпуля", и на "Энфилде" надеются достичь цели как можно скорее.
04.02.2020 14:00
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1фото 2стены
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разведут клуб на бабки и играть перестанут)
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Да хер с ними. Надо дать Джини дать контракт, хоть и возрастной. За барсу отблагодарите блеать
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