"Ливерпуль" работает над новыми контрактами с Алиссоном и Ван Дейком

Алиссон и Виргил Ван Дейк "Ливерпуль" работает над заключением новых контрактов с голкипером Алиссоном и защитником Виргилом Ван Дейком.

В свое время Алиссон и Ван Дейк переходили в "Ливерпуль" как самые дорогие футболисты мира на своих позициях, однако это оказались более чем успешные инвестиции.

Эти двое игроков трансформировали "красных" в доминирующую силу не только на внутренней, но и на европейской арене, поэтому теперь приоритет для мерсисайдского клуба — сохранить костяк команды.

За последнее время "Ливерпуль" уже продлил сотрудничество с Джо Гомесом, Трентом Александер-Арнольдом и Энди Робертсоном. Сделав то же самое с Алиссоном и Ван Дейком, "красные" гарантируют, что их оборонительная линия останется неизменной на следующие пять лет, как минимум.

Как сообщает The Independent, решить вопрос с будущим Алиссона и Ван Дейка — приоритетная задача для "Ливерпуля", и на "Энфилде" надеются достичь цели как можно скорее.


Метки Алиссон, Ван Дейк, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2020 14:00

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  1. chr1s8rown 04.02.2020 15:11 # chr1s8rown
    1фото 2стены

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  2. alexomck 04.02.2020 14:36 # alexomck
    разведут клуб на бабки и играть перестанут)

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  3. beatles-red 04.02.2020 14:10 # beatles-red
    Да хер с ними. Надо дать Джини дать контракт, хоть и возрастной. За барсу отблагодарите блеать

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